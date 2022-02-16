Una paciente estadounidense con leucemia se ha convertido en la primera mujer y la tercera persona hasta la fecha en curarse del VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante que era naturalmente resistente al virus que causa el SIDA, informaron investigadores.

Sharon Lewin / Sociedad Internacional del SIDA:

Bueno, en primer lugar, esto nos dice o confirma que una cura es posible, y los científicos deben seguir trabajando para encontrar una cura.

El caso de una mujer de mediana edad de raza mixta, presentado en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, también es el primero que involucra sangre del cordón umbilical, un enfoque más nuevo que puede hacer que el tratamiento esté disponible para más personas.

First woman reported cured of HIV after stem cell transplant https://t.co/PjS72h9sJ6 pic.twitter.com/szQNotd1en — Reuters (@Reuters) February 16, 2022

Desde que recibió la sangre del cordón umbilical para tratar su leucemia mieloide aguda, un cáncer que comienza en las células productoras de sangre en la médula ósea, la mujer ha estado en remisión y libre del virus durante 14 meses, sin necesidad de tratamientos potentes contra el VIH conocidos como terapia antirretroviral.

Dr. Marshall Glesby / Médico:

Este sería un tratamiento para la cantidad modesta de personas que tienen una condición que requiere un trasplante, tienen VIH y pueden identificar una coincidencia. Y creo que el grupo de posibles coincidencias se expandiría usando el cordón umbilical como fuente, que es lo que demostramos en nuestra paciente por primera vez.

En EU tratamiento con células madre cura a mujer con leucemia y VIH.

Es el primer tratamiento contra VIH que involucra sangre de cordón umbilical

La "paciente de Nueva York", como se le llama a la mujer, fue tratada en el New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center en Nueva York Ciudad. La paciente curada fue diagnosticada con VIH en 2013 y leucemia en 2017 y la Dra. Glesby ha estado a cargo de su atención directa durante todo el proceso.

Los dos casos anteriores ocurrieron en hombres, uno blanco y otro latino, que habían recibido células madre adultas, que se usan con mayor frecuencia en los trasplantes de médula ósea.

Lewin dijo que los trasplantes de médula ósea no son una estrategia viable para curar a la mayoría de las personas que viven con el VIH.

"Lo que este caso nos dice es que si puedes hacer que las células sean resistentes al VIH, puedes evitar que el virus regrese", dijo Lewin, expresando optimismo de que este tratamiento se convierta en un camino hacia la cura, aunque pasen muchos años.