Preso escapa de un tercer piso por una ventana con ayuda de sábanas

Como si se tratara de una película, un preso escapó por la ventana desde el tercer piso de un centro médico en Cincinnati, donde era atendido, y solo con la ayuda de unas sábanas. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Patrick Thomas, de 32 años de edad, se encontraba bajo custodia policía, sin embargo estaba en el centro médico siendo atendido. De pronto, una cámara dentro del lugar captó el momento en el que el sujeto tomó una silla y comenzó a golpear la ventana hasta que la rompió.

La cámara de vigilancia exterior, mostró la silla que aterrizó en la calle, poco después, el preso utilizó unas sábanas atadas para bajar por la ventana desde el tercer piso del centro médico, sin embargo, se resbala y cae de más de cuatro metros de altura.

Y aunque se dio un duro golpe en la espalda, que lo dejó tirado por unos segundos, el preso logró levantarse, correr y huir del lugar.

Las autoridades de Cincinnati indicaron que no había nadie en el tercer piso, por lo que el preso pudo romper la ventana y después escapar utilizando unas sábanas, sin que los policías que lo custodiaban se dieran cuenta.

Hamilton County Sheriff Charmaine McGuffey narrates Patrick Thomas’ escape from the street side cameras. @Enquirer pic.twitter.com/umRNY0EFiW — mad mitch (@maddiemitch_) July 4, 2022

"¿Es inusual? Absolutamente lo es. Pero, ¿ha sucedido antes? Sí, lo ha hecho". dijo el sheriff Charmaine McGuffey del Condado de Hamilton, durante una conferencia de prensa.

El sheriff indicó que el preso sigue libre pero las autoridades ya comenzaron una búsqueda. Añadió que consideran que el hombre pudo haber sido herido durante el escape.

No es la primera vez que un preso escapa del centro médico

La policía informó que no es la primera vez que ocurre un escape desde el centro médico, por lo que para prevenir futuros incidentes, colocarán mallas en cada ventana e impondrán restricciones en los criterios sobre quién califica para un tratamiento ahí.

Antes de Patrick Thomas, otro preso, identificado como James Johnson, de 42 años, también huyó de ese centro médico cuando era atendido. El sujeto logró escapar con todo y grilletes en las piernas. No obstante ese preso fue detenido horas después y fue acusado de un escape delictivo.

En junio, otros dos presos se mezclaron con los que estaban a punto de ser liberados y lograron huir, pero fueron detenidos unos días después. Dicho escape impuso otras restricciones en el procedimiento.

“Cuando los prisioneros sean liberados, se pararán en lugares específicos y hemos puesto un límite de cinco a la cantidad de prisioneros que liberaremos al mismo tiempo", explicó McGuffey.

