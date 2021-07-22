Muertos y heridos en motines registrados en cárceles de Ecuador

Motines registrados en dos cárceles de Ecuador. Al menos 21 presos murieron y varios policías resultaron heridos durante una serie de violentos enfrentamientos al interior de dos de las principales cárceles de Ecuador, según el más reicente reporte de la autoridad penitenciaria del país andino.

Segunda ola de fatales incidentes en prisiones de Ecuador en 2021

Unidades especiales de la policía de Ecuador fueron desplegadas en las cárceles de la provincia costera de Guayas, y de "Cotopaxi", al sur de Quito (la capital), para sofocar los disturbios.

Conforme al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, la cifra de presos muertos en las dos cárceles se elevó a 21, además de que se confirmó que unas 57 personas (entre reos y policías-), resultaron heridss en los disturbios que se registraron durante la noche del miércoles.

Comunicado | El @SNAI_Ec informa a la ciudadanía sobre los hechos suscitados este miércoles 21 y jueves 22 de julio en los centros de privación de libertad Guayas N°1 y Cotopaxi N°1. pic.twitter.com/RasJt4h5N0 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 22, 2021

Controlada la fuga de internos en pabellones de mediana y máxima seguridad

La inmediata participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas permitió recapturar a 65 personas privadasde libertad, que habían "escapado" durante los actos de violencia.

En las inmediaciones de ambas cárceles, decenas de personas esperaban información sobre la situación de sus familiares internos, mientras que los uniformados montaron operativos en las carreteras para revisar los autos que circulan por el sector.

Suman 22 presos muertos por motines en dos cárceles de Ecuador

Alerta máxima en centros penitenciarios de Ecuador

En todos los centros penitenciarios de Ecuador se mantiene "una alerta máxima", además de que se han suspendido todas las actividades que puedan poner en riesgo a la población penitenciaria y a funcionarios administrativos, reportó la autoridad penitenciaria del país andino.

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En los últimos años, las autoridades han intentado controlar la situación de violencia que se vive en las cárceles, que tienen una población de 38 mil reos, declarando al sistema penitenciario en estado de emergencia de manera temporal, esto debido a que con frecuencia se registran enfrentamientos entre bandas rivales.

Durante el pasado mes de febrero, al menos 79 reclusos murieron en tres cárceles, incluidos los centros de Guayas y Cotopaxi, por enfrentamientos entre grupos rivales.