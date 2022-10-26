AMLO llama unidad por conflicto entre Layda Sansores y Ricardo Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiso opinar sobre las conversaciones entre Ricardo Monreal y Alejandro “Alito” Moreno, difundidas por Layda Sansores durante la noche del martes.

AMLO reiteró en la mañanera de hoy que le tiene respeto a Ricardo Monreal, a quien conoce desde hace varios años cuando el zacatecano buscó la gubernatura de su estado. Además dijo sentir cariño por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sin embargo, pidió a ambos la unidad.

#EnLaMañanera | Tras la conversación difundida entre Alejandro Moreno, presidente nacional del #PRI y el coordinador de los senadores de #Morena, Ricardo Monreal, difundida por la gobernadora Layda Sansores, el presidente @lopezobrador_ llamó a la unidad pic.twitter.com/8Qg3qAktyP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2022

“Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores, a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos”, dijo.

López Obrador en cambio sí está de acuerdo en que haya polémica para defender el proyecto de nación, pero sin caer en la politiquería y sin caer en la humillación.

¿Qué reveló Layda Sansores sobre Ricardo Monreal?

Desde el fin de semana, la gobernadora de Campeche anunció que revelaría conversaciones que involucran a Ricardo Monreal.

Layda Sansores respondió a las acusaciones del senador de Morena de armar una guerra sucia y lo llamó “encantador de serpientes” y un “doble cara” por ayudar a “Alito” Moreno.

En las conversaciones presuntamente entre "Alito" Moreno y Ricardo Monreal se habla de la recomendación de tramitar un amparo para impedir que el líder priista pierda sus propiedades.

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

En los chats de WhatsApp filtrados por Layda Sansores, "Alito" Moreno agradeció el apoyo y amistad de Ricardo Monreal y se habla de una reunión con una fiscal.

También en las conversaciones, presuntamente Ricardo Monreal alerta al priista sobre peritajes de las cuentas bancarias, avisado por un Santiago, cuyo apellido no menciona y se desconoce.

Más adelante, la conversación habla de la coalición y cuotas de género, aunque "Alito" Moreno asegura que Monreal ganaría.

"Simplemente teníamos que cumplir con el género y eran los costos de poder armar la coalición, al final lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra".

No nos espanta nada: Ricardo Monreal a Layda Sansores

Tras la difusión de los chats que mantuvo con “Alito” Moreno, Ricardo Monreal publicó un video en el que aparece rodeado de los senadores Sánchez Cordero e Higinio Martínez, en el que aseguró que no le asusta nada y que continuará trabajando y en su momento ejercería su derecho a defenderse.

“No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas y en su momento ejerceremos nuestro derecho", dijo el senador de Morena.