Colombia confirma; ex militares participaron en ataque a Jovenel Moise

El gobierno de Colombia confirmó la participación de al menos 15 ex militares de su nacionalidad en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

Diego Molano, titular del Ministerio de Defensa de Colombia, aceptó la participación de los ex militares, luego de que autoridades haitianas anunciaron el arresto de 17 integrantes del comando armado que asesinó al mandatario, precisando que 15 de ellos eran ex integrantes de las fuerzas armadas colombianas, mientras que dos más eran ciudadanos estadounidenses de origen haitiano.

Molano añadió que ya dio instrucciones para que se facilite la colaboración con autoridades de Haití, a fin de que se esclarezcan los lamentables hechos del pasado miércoles, en donde Jovenel Moise terminó asesinado con 12 disparos de bala, mientras que su esposa, Martine, fue gravemente herida.

Adicional a esto, Luis Vargas, director de la Policía de Colombia, añadió que dos de los identificados como ciudadanos colombianos habrían muerto en un enfrentamiento posterior con policías haitianos, por lo que solicitó información específica sobre este hecho.

También dijo que recibieron el nombre de cuatro personas capturadas en Haití y que corresponderían con los de cuatro soldados retirados del Ejército Nacional de Colombia.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, lamentó los hechos y afirmó que "todo el peso de la justicia" caerá sobre los detenidos.

Que la justicia de Haití proceda, y que con todo el rigor y la contundencia, porque Colombia no puede resaltar en los titulares de la prensa internacional por cuenta de criminales y sicarios.

Previamente, autoridades de Haití habían señalado que en videos se escuchaba a los asesinos hablar en español e inglés.

León Charles, jefe de la policía de Haití, informó que el comando que asesinó a Jovenel Moise estuvo compuesto por 26 colombianos, presuntamente ex militares, y dos estadounidenses de origen haitiano.

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Por ex militares y ciudadanos estadounidenses, EU enviará al FBI

Luego de que autoridades colombianas confirmaron la participación de ex militares en el letal ataque a Jovenel Moise, Estados Unidos informó que enviará elementos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para evaluar la situación y analizar cuál es la mejor forma de ayudar.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, añadió que reforzar la seguridad en Haití es una de las prioridades del gobierno de Joe Biden en cuestiones internacionales, incluso antes de que se realizara el ataque al mandatario del país caribeño.

Psaki añadió que equipos de inteligencia de Estados Unidos y Colombia están investigando los vínculos de sus ciudadanos acusados de participar en el asesinato de Jovenel Moise.

Además, la funcionaria afirmó que el gobierno de Estados Unidos enviará cinco millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional de Haití y realizar labores comunitarias en poblados de bajos recursos para resistir a las ofertas de bandas delincuenciales.

Estados Unidos también enviará vacunas contra el Covid-19, y se espera que lleguen al país caribeño la próxima semana. Las autoridades estadounidenses no precisaron cuántas dosis serán enviadas a Haití, ni tampoco qué fórmulas serán donadas.

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