¿Sientes que tu dinero rinde menos? Estos son los productos que subieron más de precio en septiembre

¿Sintió que esta quincena el dinero le rindió menos aunque gastó en lo mismo de siempre? No es su imaginación, a esto se le llama inflación. ¿Conoce por qué subieron tanto los precios de los productos en el mes de septiembre.

De acuerdo con los datos del INEGI, durante la primera mitad de septiembre los precios de diferentes productos y servicios subieron 0.33% en comparación con la quincena anterior.

Si se compara con los precios de este periodo con el mismo de 2025, los productos costaron 3.24% más. Estos son los productos que más encarecieron:



Jitomate 22.79%

Cebolla 8.61%

Pollo 1.53%

Loncherías, fondas y taquerías .25%

Gas LP para uso doméstico 1.97%

Colegiatura universidad 1.10%

Colegiatura secundaria 5.33%

A esto se le suma el impacto en los hogares, porque el gas LP también incrementó, y durante el regreso a clases hubo alzas en las colegiaturas para secundaria y universidad, un escenario que obliga a las familias a estirar más el gasto del día a día.

¿Por qué cada mes sube la canasta básica?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.



Transporte y combustible: El aumento de la gasolina encarece la logística y el traslado de algunas frutas, verduras e incluso carne desde el campo hasta los mercados.

El mal clima en México: Las sequías, heladas o lluvias fuera de temporada, afectan las cosechas de algunos productos como el jitomate, la papa, cebolla y aguacate.

Afectaciones económicas causadas por "El Niño"

Especialistas señalan que este escenario no solo incrementaría el riesgo de eventos meteorológicos extremos, sino que también podría afectar el crecimiento económico de diversos países debido a las pérdidas ocasionadas por desastres naturales, interrupciones en el suministro de alimentos y otros impactos que aún generan incertidumbre.

Estudios han demostrado que los episodios intensos de El Niño pueden reducir el crecimiento económico de los países debido a las pérdidas generadas por desastres, las interrupciones en el suministro de alimentos y otros efectos.

El fenómeno de El Niño puede dejar afectaciones severas en la economía de diferentes maneras, especialmente cuando es intenso como el que se espera este 2026- 2027.

Una de ellas son las pérdidas en la agricultura. Las sequías o las lluvias excesivas pueden daños los cultivos como el maíz, arroz, trigo, café o frutas, reduciendo la producción y elevando los precios de los alimentos.