¿En qué gastan su dinero los mexicanos? Esta es la lista de los principales gastos, según el INEGI

¿Te has preguntado en qué se va la mayor parte del dinero de los hogares mexicanos? El INEGI tiene la respuesta y sus datos permiten conocer cuáles son los principales gastos que realizan las familias mexicanas.

¿Cuánto dinero gastaron los mexicanos en 2025?

En México, un hogar promedio tuvo un gasto corriente monetario de 19 mil 310 pesos al mes. Los hogares destinaron la mayor parte de su gasto monetario a:



Alimento

Bebidas

Tabaco

En México, el gasto corriente por hogar fue de 24 mil 801 pesos mensuales. Este se compuso de un gasto corriente monetario de 19 mil 310 pesos mensuales y un gasto corriente no monetario de 5 mil 491 pesos.

El mayor gasto de los hogares fue durante el primer trimestre , sin embargo, entre el segundo y tercero aumentó 3.7% como resultado de incrementos de 3.4%.