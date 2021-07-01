William y Harry develan estatua de la princesa Diana en Londres

Los príncipes William y Harry se reencontraron este jueves para develar una estatua de su madre, la fallecida princesa Diana, en el que habría sido su cumpleaños número 60.

La estatua fue presentada con una pequeña ceremonia en el llamado Jardín Hundido del Palacio de Kensington en Londres, lugar que era visitado frecuentemente por la princesa Diana cuando vivía en esta residencia.

La develación de la estatua también fue el primer acto público en el que son vistos juntos Harry y William desde el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, en abril pasado.

Tras la presentación de la estatua, los dos hermanos realizaron una declaración conjunta en la que resaltaron la fuerza y personalidad de la princesa Diana.

Todos los días, ambos deseamos que ella todavía estuviera con nosotros y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como símbolo de su vida y su legado

Today, on what would have been our Mother’s 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 1, 2021

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La familia de la princesa Diana acompañó a los duques

William, duque de Cambridge, y Harry, duque de Sussex, estuvieron acompañados por las hermanas de la princesa Diana, sus tías maternas: Sarah McCorquodale, Jane Fellowes, además de su otro hermano, Earl Charles Spencer.

En la ceremonia también estuvo presente una de las amigas cercanas de Lady Di, Julia Samual, y quien fuera el secretario particular de la princesa en el Palacio de Kensington, Jamie Lowther-Pinkerton.

La estatua fue diseñada y esculpida por el artista Ian Rank-Broadley, quien asistió junto a Pip Morrison y su equipo de trabajo, elegidos para realizar el proyecto, tras la convocatoria lanzada por la casa real en 2017.

Este encuentro también es el segundo que tienen los hermanos desde que Harry anunció su salida de la familia real, en marzo de 2020.

Después de esto, el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, decidieron mudarse a Estados Unidos para alejarse de la prensa y los escándalos, pues él mismo reconoció que temía que por el acoso constante de los medios sobre Meghan, temía que se repitiera la historia de su madre, la princesa Diana.