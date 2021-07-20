Príncipe Harry publicará libro de memorias en 2022

El Príncipe Harry anunció que publicará un libro de memorias a finales de 2022, con el respaldo de la editorial Penguin Random House.

La publicación de las memorias del Duque de Sussex representa un momento histórico para la monarquía inglesa, pues de esta forma se convertirá en el primer miembro de primera línea de la familia real en hacer una publicación de este tipo, a pesar de que desde hace más de un año se retiró de sus obligaciones con la corona.

El Príncipe Harry añadió que su libro tiene la intención de reflejar su pensamiento y reflexiones como ser humano, más allá de ser un integrante de la familia real británica.

Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas, pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos

El duque dijo sentirse agradecido por esta oportunidad que le regala la vida, además de que le entusiasma que la gente pueda conocer de primera mano la historia de su vida, desde una perspectiva verdadera y sin filtros.

El príncipe Harry añadió que su libro de memorias relatará episodios de su niñez, cuando tenía apenas 12 años, y su madre, la Princesa Diana, perdió la vida en un fatal accidente de tránsito en París, además de que incluirá detalles de su servicio militar, incluidos sus dos estadías en Afganistán. El Duque de Sussex añadió que en el libro también hablará sobre sus emociones al convertirse en esposo y padre.

Te puede interesar: Tras accidente, testigos afirman que Princesa Diana estaba bien

Memorias llegarán en momento de tensión

El libro de memorias del príncipe Harry llegará en una época de tensión entre los Duques de Sussex y la familia real británica.

En marzo pasado, Harry y su esposa, Meghan Markle, tuvieron una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, en la que revelaron que hubieron comentarios racistas sobre Markle, afrodescendiente, pues existía temor por el color de piel que pudiera tener el primer hijo de la pareja, Archie, además de otros conflictos que llevaron a su separación.

La última aparición del príncipe Harry junto a la familia real fue en el funeral de su abuelo, el Príncipe Carlos. Unos meses después viajó a Reino Unido para la develación de una estatua en honor a su madre, Diana de Gales, donde únicamente estuvieron presentes su hermano, el Príncipe William, además de miembros y familiares de la fallecida princesa.

Te puede interesar: VIDEO: Reina Isabel II parte pastel con espalda