Guardia de seguridad y preso de Alabama se dan a la fuga

Las autoridades de Alabama están buscando a una oficial correccional y al sospechoso de asesinato, quienes están desaparecidos luego de salir de la prisón.

Se trata de Vicki White, quien lleva más de 16 años trabajando como guardia en la prisión de Alabama, quien se supone que llevaría al relcuso Casey White (con quien no tiene parentesco) a una supuesta audiencia en la corte, a la que ninguno llegó.

Las autoridades de la prisión de Alabama no notaron la desaparición de ambos hasta horas después. El vehículo en que viajaron fue encontrado más tarde en el estacionamiento de un centro comercial.

Casey White estaba detenido por cargos de asesinato capital.

La guardia Vicky White ya tiene una orden de arresto y es acusada por 'permitir o facilitar' la fuga de un recluso, pues se dio a conocer que Casey White no tenía ninguna comparecencia programada. Además, el sherrif Singler dijo que Vicky White vendió su casa y que el día en que desapareció era su último trabajando en la prisión.

"Tenemos la esperanza de localizarlos y traerlos de regreso al condado de Lauderdale y, especialemnte, atrapar a Casey White para ponerlo tras las rejas", dijo el sheriff del condado, Rick Singleton.

"Casey White, como me escucharon decir una y otra vez, es una persona extremadamente peligrosa y necesitamos localizarlo y sacarlo de la calle", agregó.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece hasta $10,000 por información sobre el sospechoso de asesinato desaparecido y la subdirector de correccionales.

A warrant has been issued for Vicky White, 56, charging her with permitting or facilitating escape in the first degree in connection with capital murder suspect Casey White's escape from jail: https://t.co/9Lx6DHM6PC pic.twitter.com/hULhU1g1QR — U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) May 3, 2022

Video de la fuga

Imágenes de seguridad muestran el momento en que la subdirectora de correccionales Vicky White escoltó a Casey White fuera de una prisión en Alabama el pasado viernes 29 de abril.

Las imágenes fueron proporcionadas por la Oficina del Sheriff del condado de Lauderdale, Alabama, y capturaron la última vez que se vio a ambos fugitivos, considerados armados y peligrosos.

Casey White, acusado de un homicidio por apuñalamiento en septiembre de 2020 y que ya cumplía condena por una otros delitos en 2015, fue vista por última vez el viernes saliendo de la cárcel.

El video muestra que Casey White estaba esposado y encadenado bajo la custodia de Vicky White, quien supuestamente lo transportaba en una patrulla.

El alguacil planteó la posibilidad de que Vicky White ayudara a liberar al recluso bajo coacción, pero desde entonces los investigadores han confirmado la información de los reclusos de que ambos fugitivos tenían “una relación especial”.