Hasta 30 años de prisión a participantes en manifestaciones en Cuba

El gobierno de Cuba informó que había sentenciado a más de 100 manifestantes en La Habana a entre 4 y 30 años de prisión, por la violencia cometida durante las manifestaciones en toda la isla el año pasado, las más grandes desde la revolución de 1959 de Fidel Castro.

La Corte Suprema dijo en un comunicado que los condenados habían "intentado violentamente subvertir el orden constitucional".

La mayoría eran de barrios pobres y marginados de la capital, La Habana, que fueron un hervidero de protestas el pasado mes de julio.

El tribunal dijo que los sentenciados habían recibido órdenes para manifestarse, de "personas tanto de Cuba como del extranjero".

Rey Gómez / Presentador de noticias:

La Audiencia Provincial de La Habana notificó hoy las sentencias de 139 ciudadanos cubanos acusados de provocar graves disturbios y actos de vandalismo los días 11 y 12 de julio del año pasado, en el paraje conocido como El Rincón de Toyo, en el municipio 10 de Octubre, y el reparto La Guinera, de Arroyo Naranjo. Como resultado de los juicios orales y públicos celebrados entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, se aplicaron sanciones de entre 4 y 26 años de privación de libertad.

El gobierno cubano ha acusado previamente a Estados Unidos de financiar y fomentar las manifestaciones.

Las protestas del 11 y 12 de julio vieron a miles de personas salir a las calles en pueblos y ciudades de todo el país. Muchos corearon "libertad" mientras marchaban, furiosos por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad, en momentos en que los casos de coronavirus se habían disparado en Cuba.

Más de 700 personas en toda Cuba han sido acusadas de delitos relacionados con las manifestaciones, incluidos vandalismo, agresión contra personas o propiedades y desorden público grave, dijeron los fiscales cubanos.

Grupos de derechos humanos, el gobierno de EE. UU. y la Unión Europea han dicho que los juicios carecen de transparencia y debido proceso, y que las largas sentencias de prisión ya dictadas fueron desproporcionada con los delitos cometidos.

Hasta 30 años de prisión para participantes en manifestaciones contra dictadura en Cuba.

En Cuba la dictadura le da hasta 30 años de prisión a los manifestantes

Alcide Firdo, de 47 años, dijo que su hijo, Jaime Firdo, de 22 años, había sido condenado a 11 años de prisión por sedición, una sentencia que consideró demasiado elevada para el delito cometido.

"Los están metiendo muchos años presos por tirar una piedra cuando aquí ha habido gente que ha matado a seres humanos cuyas penas han sido de 7 y 8, 9 años de privación de libertad, mientras que ellos han sido condenados a cumplir el máximo por tirar una piedra", dijo Firdo.

Alcide Firdo / Ciudadano cubano:

Lo que están haciendo con estos niños es inhumano, están destruyendo una vida joven.

Más de 30 de los juzgados y condenados por un tribunal inferior de La Habana han sido condenados a entre 20 y 30 años de prisión, mientras que decenas más enfrentan entre 4 y 20 años tras las rejas, según el comunicado de la Corte Suprema.

Los condenados aún pueden apelar, agregó.

Las protestas en los barrios pobres de La Esquina de Toyo y La Guinera de La Habana fueron de las más violentas de la isla.

En otros lugares, las manifestaciones fueron en gran parte pacíficas, aunque los medios estatales mostraron incidentes dispersos de saqueos y apedreamientos contra la policía en ciudades de toda Cuba.

“Arrojaron piedras y botellas a varios funcionarios, agentes del orden público, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, patrulleros; volcaron una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y causó lesiones a otras personas y graves daños materiales”, señala el comunicado.