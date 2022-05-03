Pro Life Spiderman escala la torre más alta de San Francisco

Un hombre, que se hace llamar Pro Life Spiderman en redes sociales, escaló sin protección los 60 pisos de la Torre Sales Force, la cual mide 296 metros, y es considerada la más alto de San Francisco, Estados Unidos. Sin embargo, el sujeto fue detenido al llegar a la cima.

Las autoridades de San Francisco detallaron que recibieron reportes de varias personas diciendo que un hombre estaba escalando la Torre Sales Force en el 415 de Mission Street.

Por su parte, el departamento de Bomberos de San Francisco informó que llegaron a la zona junto con elementos de seguridad pública y pidieron a las personas evitar el área para no poner a más gente en riesgo.

Minutos más tarde, los bomberos compartieron a través de sus redes sociales que Pro Life Spiderman, quien escaló la torre de 60 pisos en Estados Unidos, fue puesto bajo custodia por el departamento de policías de San Francisco.

UPDATE: Incident resolved. Climber is now with @SFPD https://t.co/wxbGREir7X — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) May 3, 2022

“Los bomberos de San Francisco están en la escena con otras agencias de seguridad pública, por un escalador que sube la torre de 60 pisos”.

Las autoridades identificaron al hombre escalador como Maison Deschamps, un residente de Las Vegas, de 22 años de edad. De acuerdo con medios locales, el sujeto se describe a sí mismo como Pro Life Spiderman.

Detienen a Pro Life Spiderman por escalar edificio en San Francisco

Tras escalar sin protección los 60 pisos de la Torre Sales Force, Pro Life Spiderman fue detenido al llegar a la cima del edificio y enfrentará cargos por allanamiento de morada, además de resistencia al arresto en San Francisco.

Soo, a man is climbing the Salesforce Tower in San Francisco right now.



Streets around the area are blocked off. Watch live here: https://t.co/bScXayalWZ pic.twitter.com/SusJq2FBDN — Liz Kreutz (@ABCLiz) May 3, 2022

Las autoridades de la ciudad indicaron que Pro Life Spiderman puso en riesgo la vida de los bomberos y la seguridad del público al escalar el edificio más alto de la ciudad estadounidense.

“Esta persona está poniendo en riesgo la vida de los bomberos y la seguridad del público. EVITE LA ZONA y únase a nosotros para condenar esta acción”.

