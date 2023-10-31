Capturan a un estudiante que prostituyó a su compañera en Tlaxcala

Conmoción en el estado de Tlaxcala por un reciente caso revelado por la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de la entidad, pues en las últimas horas, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Abran Jesús "N", un joven estudiante que se encuentra acusado por el delito de "trata de personas".

De acuerdo con la Procuraduría del estado de Tlaxcala, Abran Jesús extorsionaba a una compañera de clase, amenazándola con matar a su familia si no se prostituía, por lo que en cuanto fue presentada la denuncia, las autoridades se emplearon para reunir las pruebas suficientes y accionar en contra del joven.

A pesar de que en un principio los dos compañeros se hicieron amigos, fue en febrero de este 2023 cuando la relación se tergiversó por completo y, a punta de pistola, el estudiante amenazó a su compañera y la obligó a prostituirse.

Por trata de personas, Procuraduría de Tlaxcala detiene a un estudiante que prostituyó a una compañera

De esta manera fue comunicado el caso por parte de la procuraduría estatal, quienes emitieron un breve boletín en sus redes sociales para dar a conocer la situación con Abran Jesús, más allá de la captura, pues dieron detalles sobre la forma en la que operó la trata sobre su compañera.

Por lo que la menor aceptó, derivado de ello, en el mes de marzo del mismo año, la víctima decidió contarle a su mamá lo ocurrido y presentó la denuncia correspondiente. (3/3) pic.twitter.com/636r1guyDs — PGJ TLAXCALA (@PGJE_Tlaxcala) October 29, 2023

"La PGJE aprehendió a Abran Jesús N., por el delito de trata de personas. El ahora imputado y la víctima estudiaban en la misma escuela y posteriormente se volvieron amigos; sin embargo, en el mes de febrero de 2023, el hombre la amenazó con un arma de fuego, así como de matar a su familia, sino se prostituía".

La Fiscalía calificó a la víctima como una "menor", por lo que se entiende que no era mayor de edad. Posteriormente, informó que la compañera de clase finalmente le comunicó sobre la situación a su madre y en marzo de 2023 presentaron una denuncia ante las autoridades competentes.

En caso de ser vinculado a proceso y enfrentar un juicio, el joven podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años, de acuerdo con la "Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas", siempre y cuando sea tratado como un mayor de edad.

