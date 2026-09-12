Tolerancia Cero: Andy López Beltrán es la verdadera Mafia del Poder

Andy López Beltrán es el principal actor central de una extensa red de corrupción, tráfico de influencias e impunidad durante el gobierno de su padre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de investigaciones y contratos documentados, se reveló cómo su círculo cercano y familias lograron obtener negocios lucrativos en obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, priorizando el beneficio económico que el de la infraestructura y la calidad.

Además de controlar las principales arterias financieras de la administración pública, se destaca su fracaso político al frente de la estructura organizativa de Morena —donde se detectaron irregularidades masivas en sus padrones de militantes— y su posterior búsqueda de fuero mediante una diputación.

Un cerco de silencio mediático y político para protegerlo, concluyendo que la falta de investigaciones serias responde a que todos los hilos del dinero y del poder en estos megaproyectos conducen directamente hacia él y su grupo de allegados.