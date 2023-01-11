Tribunal electoral determina que usar caricatura de AMLO es propaganda

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la imagen caricaturizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es propaganda ilegal y será sancionada.

Con ello, los magistrados confirmaron una sanción a Morena que utilizó la imagen de AMLO como parte su campaña para las elecciones de 2022 locales.

Sesión Pública - Miércoles 11 Enero 2023 - TEPJF https://t.co/9o74BKEK3J — TEPJF (@TEPJF_informa) January 11, 2023

"No es posible utilizar la imagen del Presidente está prohibido: ni fotografía, ni en dibujos, ni en caricaturas porque afecta la equidad de la contienda" sostuvo el magistrado electoral, Felipe de la Mata.

Imagen de AMLO no está amparada en libertad de expresión

El servidor público está plenamente identificado, no es necesario que con la caricatura se llame al voto y los partidos están obligados a no incluir a servidores públicos en sus campañas, secundó el magistrado Reyes Rodríguez.

Su uso no está amparado en la libertad de expresión que tiene una limitarte en la equidad de la contienda, puntualizó Rodríguez.

El asunto tiene su origen en la queja presentada por Jorge Álvarez Máynez, quien denunció el uso de la caricatura de AMLO en una publicación difundida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar los pasados procesos electorales de 2022 en los que se renovaron seis gubernaturas.

"El uso de la imagen en caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente, contraviene el principio constitucional de la equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad y neutralidad, al obtenerse una ventaja indebida en detrimento de la formación de las preferencias electorales de la ciudadanía y de otros partidos políticos, ya que se trata de una infracción a las reglas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral de los partidos políticos", se lee en un comunicado.