Alerta Protección Civil por fuertes lluvias lluvias hoy en 19 estados; hay riesgo de deslaves e inundaciones en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta este miércoles 08 de julio de 2026 debido a las precipitaciones constantes, las cuales podrían provocar inundaciones, desbordamiento de cauces y deslizamientos en al menos 19 estados de México, afectando principalmente a las siguientes entidades con lluvias intensas de 75 a 150mm:



Veracruz

Tlaxcala

Puebla

Hidalgo

Nayarit

Otras entidades que se mantienen en alertas por lluvias muy fuertes son:



CDMX

Edomex

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Tamaulipas

San Luis Potosí

Morelos

Tabasco

Hoy se esperan #Lluvias ☔️ intensas en zonas de 5 estados del país. Los detalles en la imagen.



🌊Evita cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puedes ser arrastrado por el agua.

⛰️Si habitas en laderas o barrancas y notas grietas, hundimientos, inclinación de árboles o… pic.twitter.com/6LUp59JPcT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 8, 2026

Cabe destacar que, las entidades del norte serán las únicas que se librarán de las fuertes lluvias, entre ellas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo, quienes tienen un riesgo mínimo ya que solo se esperan chubascos ligeros de solo 5 a 25 mm.

¿Cómo protegerse de las lluvias, deslaves e inundaciones?

Lo primordial es verificar si tu municipio, colonia o calle se encuentra en un área susceptible a desbordamientos o deslaves utilizando el mapa interactivo oficial del Gobierno de México, parte del Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Asimismo, ante el riesgo de lluvias extremas y riesgo de deslaves, las autoridades compartieron las siguientes recomendaciones:



No cruzar corrientes de agua a pie o en carro

Limpiar constantemente coladeras, alcantarillas y tuberías

Asegurar el flujo constante de agua al interior de la casa

No se te olvide mantenerte atento a las señales para evacuar tu vivienda, ya que en zonas laderas o cerros, debes correr inmediatamente en caso de:



Grietas

Hundimientos

Árboles

Postes inclinados

Desprendimiento de rocas

Por último, si vives en una zona de riesgo, crea una mochila de emergencia y un plan familiar que incluya refugios temporales, linterna, radio de pilas, agua embotellada, comida no perecedera y un botiquín básico de primeros auxilios.

Recuerda que las lluvias de hoy no traen solo agua, también están acompañadas de descargas eléctricas, posibles caídas de granizo y rachas de viento, los cuales pueden derribar árboles y cableado, apuntó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su comunicado extendido a 96 horas.