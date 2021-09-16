Récords Mundiales Guinness más asombrosos en edición 2022 de su libro

El salto más rápido utilizando el cabello como cuerda, el perro con las orejas más largas y hasta el adolescente más alto del mundo, son algunos de los Récords Mundiales Guinness más asombrosos que se incluyen en la edición 2022 del famoso libro.

Récords Mundiales Guinness 2022

La famosa publicación de Guinness World Records (Récords Mundiales Guinness), que salió a la venta este jueves (15 de septiembre de2021), reúne una serie de hazañas y récords, entre las que se destacan la de correr sobre las manos con mayor rapidez y la de dar más saltos sobre el cabello propio atado como cuerda en 30 segundos.

Bethany Lodge, una británica que ha sido gimnasta desde muy joven, se adjudicó los títulos de las volteretas más rápidas hacia adelante en 100 metros, con un récord de 42.64 segundos y el del mayor número de saltos mortales hacia atrás (Cinco saltos) efectuados por una mujer en un tiempo de 30 segundos.

Bethany Lodge, ganadora de dos Récords Mundiales Guinness:

"Es algo que nunca me había planteado hacer. Cuando era pequeña, siempre cogía los libros y solía leerlos y ver todas las cosas increíbles que la gente podía hacer. Así que es un poco surrealista saber que he conseguido un título de récord y verlo en el libro".

IT'S HEREEEE 🙌 — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) September 16, 2021

Zion Clark, un estadunidense que nació sin piernas, fue quien se erigió con el récord de los 20 metros más rápidos corriendo con las manos. Su hazaña la efectuó en un tiempo de tan solo 4.78 segundos.

En Costa de Marfil se encuentra la mujer que estableció el récord de mayor número de saltos sobre el propio cabello en un tiempo de 30 segundos. Laetitia Ky, una joven modelo, actriz y artista, efectuó 60 saltos sobre su propio cabello en el tiempo establecido de 30 segundos.

Beth Lodge is a flippin' record breaker#GWR2022 — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) September 16, 2021

La mujer de 25 años es muy conocida por hacer esculturas con sus mechones. Para la realización del nuevo récord, la "marfilense" trenzó su cabello natural y luego añadió extensiones para formar la "cuerda" que posteriormente utilizó para saltar.

Conforme a un comunicado del Guinness World Records, Laetitia Ky, "Intentó batir este récord para inspirar a otros a celebrar sus talentos".

Olivier is just 15 years old but already stands at over 7 ft, 5 inches!#GWR2022 — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) September 16, 2021

Olivier Rioux, se metió a la edición 2022 del libro de los Récords Mundiales Guinness, al ser reconocido como el adolescente vivo (varón) más alto del mundo. El estadunidense tiene una altura de 226.9 centímetros, (2 metros, 26.9 centímetros).

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Lou es el perrito (vivo) con las orejas más largas en el mundo. Sus orejas miden 34 centímetros, 13.38 pulgadas. Su dueña es la estadunidense, Paige Olsen.

Lou has the longest ears on a living dog at 34cm 🥰️



Lou is a black and tan Coonhound and is actually related to the previous record holder!#GWR2022 pic.twitter.com/zNmvyAyhkP — #GWR2022 OUT NOW (@GWR) September 16, 2021

Lollipop y Sashimi, el dúo de perros y gatos de Canadá, lograron el récord de los 5 metros más rápidos en patineta llevados a cabo por un perro y un gato (en pareja), estas mascotas "extremas" hicieron un tiempo de 4.37 segundos.