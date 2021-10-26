Continúan protestas contra mandato de vacunación en Nueva York

Cientos de neoyorquinos marcharon a través del Puente de Brooklyn el lunes 25 de octubre para protestar por el mandato de vacunación de la ciudad para los trabajadores municipales que entrará en vigor el viernes 29 de octubre.

Sosteniendo carteles que decían "Mi cuerpo, mi elección" y cantando "Mandato de no vacunación", la multitud marchó desde el centro de Brooklyn hasta el Ayuntamiento de Manhattan.

Antes de la marcha, uno de los organizadores de la protesta le dijo a la multitud en Brooklyn: "A medida que la pandemia termina, hemos pasado de las ollas y sartenes del verano pasado, del desfile en el Cañón de los Héroes, a ultimátums. Hoy es un día en el que nosotros, los trabajadores de esta gran ciudad, hacemos frente a mandatos irrazonables".

La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó a todos los empleados de la ciudad que muestren pruebas de vacunación contra la COVID-19 o que se les conceda una licencia sin goce de sueldo, lo que generó críticas de un sindicato de policías que prometió luchar contra el mandato en los tribunales.

El alcalde fijó como fecha límite a las 5 p.m. el viernes 29 de octubre, para que los empleados muestren pruebas a un supervisor.

Pero Patrick Lynch, presidente de la Police Benevolent Association que representa a los 50,000 oficiales activos y retirados de la ciudad, emitió un comunicado diciendo que deberían tener la oportunidad de elegir si recibir la vacuna en lugar de un mandato de vacunación.

De Blasio dijo que los empleados ya no tendrán la opción de hacerse pruebas con regularidad en lugar de recibir la vacuna, pero agregó que la ciudad aún otorgará exenciones médicas y religiosas.

El mandato de vacunación en la ciudad y el estado de Nueva York se han enfrentado a muchos desafíos legales. En la mayoría de los casos, los tribunales han respaldado la autoridad de los gobiernos para imponer vacunas.

12000 Municipal workers including FDNY, NYPD, SDNY and EMS marched across the Brooklyn Bridge today to protest the vaccine mandates.



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Vacunación en empleados gubernamentales

Un 61% de los 160,000 trabajadores de la ciudad de Nueva York ya han recibido al menos una dosis, dijo el alcalde.

Los trabajadores del Departamento de Educación de la ciudad y la agencia de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York han estado sujetos a mandatos de vacunación desde septiembre. La tasa de vacunación en esos departamentos es de al menos 95%, dijo de Blasio.

Por su parte, la tasa entre el departamento de policía, donde el virus ha matado a más de 460 agentes, también era de alrededor de 71% hasta el miércoles, dijo a Reuters el portavoz de la policía de Nueva York, el sargento Edward Riley, en un correo electrónico, frente al 47% de agosto.

Los empleados civiles del Departamento de Corrección (DOC) de la ciudad y los miembros uniformados del DOC asignados a hospitales y otros entornos de atención médica también están sujetos inmediatamente al mandato.

Pero para otros oficiales correccionales uniformados, la fecha límite para la vacunación es el 1 de diciembre, ya que la ciudad trabaja para abordar la grave escasez de personal en el complejo carcelario de Rikers Island, dijo de Blasio.

Como incentivo, los empleados de la ciudad recibirán un bono de $500 por recibir su primera inyección en un sitio de vacunación administrado por la ciudad antes de la fecha límite del 29 de octubre, dijo de Blasio.

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