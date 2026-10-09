“Un foro simulado y amañado": Vecinos cierran Tlalpan por cobros excesivos en el predial y despojos

Un foro convocado para la consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México degeneró en caos y en el bloqueo de la Calzada de Tlalpan, donde vecinos de distintas alcaldías cerraron la circulación para denunciar la simulación de las autoridades capitalinas. Los manifestantes señalaron que el evento estuvo completamente manipulado mediante la infiltración de funcionarios y militantes oficialistas disfrazados de colonos, queriendo aprobar a mano alzada y sin debate real un proyecto que pretende ordenar el crecimiento territorial en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La indignación ciudadana responde a las graves afectaciones patrimoniales contempladas en la propuesta sometida a consulta, la cual prevé la actualización del valor catastral para aproximarlo al valor comercial, detonando un inminente “Predialazo” en los recibos de los contribuyentes. Asimismo, expertos y vecinos advirtieron sobre mecanismos de zonificación flotante y esquemas de venta forzosa a través de subastas para inmuebles catalogados como subutilizados o baldíos. Ante lo que califican como una pantoja gubernamental que estará vigente hasta el 22 de noviembre, los inconformes aseguraron que mantendrán las movilizaciones en las calles al no ser escuchados.