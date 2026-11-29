Ciudadanos de Villahermosa, Tabasco, protestaron contra el derribo de más de 200 árboles para construir un puente vehicular sobre el río Carrizal.

Durante la protesta, los manifestantes adoptaron de forma simbólica a los árboles ubicados en el camellón y advirtieron que, en caso necesario, impedirán físicamente que los talen para la construcción de la obra vial.

¿Por qué protestan los ciudadanos contra el puente sobre el río Carrizal?

La obra del puente vehicular forma parte del proyecto Villahermosa 2030, cuya manifestación de impacto ambiental presenta distintas omisiones en la evaluación de las afectaciones a especies protegidas, de acuerdo con activistas ambientales.

Cuestionamientos ambientales al proyecto Villahermosa 2030

El megaproyecto, a ejecutarse por una inversión multimillonaria asignada a una empresa transnacional, también contempla obras viales en el Paseo Tabasco, la avenida más emblemática de Villahermosa, las cuales, a decir de los manifestantes, son innecesarias y demasiado costosas.

Rechazo a las obras viales en Paseo Tabasco

A la movilización acudieron activistas de estados como Baja California, Michoacán, Yucatán y de la Ciudad de México, quienes llegaron a Tabasco para apoyar la defensa del patrimonio ambiental de la capital tabasqueña.

La marcha terminó con una movilización pacífica desde el Parque La Choca hasta el Palacio de Gobierno.