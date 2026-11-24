El gobernador de Tabasco, Javier May, atribuyó la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa la entidad al consumo de drogas entre la población juvenil, asegurando durante su conferencia de prensa que la problemática responde principalmente a un fenómeno de adicciones. En su intervención ante medios de comunicación, el mandatario estatal sostuvo que existe un alto consumo de drogas entre jóvenes de todos los niveles y estratos sociales, y reconoció que actualmente diversos grupos delictivos mantienen enfrentamientos por el control y la distribución de droga tanto en Villahermosa como en otras regiones del territorio tabasqueño.

No obstante, Javier May omitió presentar estadísticas o diagnósticos institucionales que respalden sus afirmaciones sobre el incremento del consumo juvenil, así como precisar la identidad de las organizaciones criminales que se disputan el mercado ilícito en la entidad. El planteamiento del Ejecutivo estatal centró la explicación de la violencia en la demanda de sustancias entre los jóvenes, sin detallar las condiciones estructurales ni los factores de impunidad que permitieron la expansión y consolidación de las células delictivas que operan en el estado.

🗳️📌 GOBERNADOR DE TABASCO ATRIBUYE LA INSEGURIDAD AL CONSUMO DE DROGAS ENTRE JÓVENES



El gobernador de Tabasco, Javier May, vinculó la violencia en su estado con el consumo de drogas entre los jóvenes.



“Es un tema de adicciones”, declaró el morenista durante su conferencia de… pic.twitter.com/gpbx5KM0qg — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 24, 2026

El antecedente de Hernán Bermúdez y los vínculos de Adán Augusto con “La Barredora” en Tabasco

Las declaraciones del gobernador ocurren en medio de los procesos judiciales derivados de la penetración del crimen organizado en las estructuras de seguridad de Tabasco durante administraciones anteriores. Como antecedente directo figura el caso de Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López y actualmente enfrenta un proceso penal por sus presuntos vínculos con “La Barredora”, organización criminal dedicada a la distribución de drogas y la extorsión en la entidad.

Por estos hechos, la propia Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una pena de 154 años de prisión contra el exfuncionario, evidenciando el grado de colusión institucional que favoreció el fortalecimiento de grupos delictivos en la entidad, un contexto que contrasta con el enfoque exclusivamente centrado en las adicciones juveniles expuesto por Javier May.