El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco, Diego de la O, anunció de manera oficial que su instituto político competirá sin alianzas durante el proceso electoral de 2027, tanto en los comicios locales como en los federales, luego de recibir la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional. En su mensaje, el líder partidista explicó que esta determinación es resultado de una deliberación interna y de una ruta propia definida desde hace un par de años, señalando que en la entidad cuentan con suficientes cuadros competitivos para ganar las elecciones por cuenta propia.

Asimismo, Diego de la O subrayó que, aunque la elección de 2027 representará un escenario distinto para el PVEM al acudir sin coaliciones en Tabasco, mantendrán su respaldo político al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo harán impulsando sus propias candidaturas y perfiles locales y federales en todo el estado.

🟢 El Partido Verde irá solo en Tabasco



El dirigente del @partidoverdemex en Tabasco, @diegoedelao, anunció que su partido competirá solo en Tabasco durante el proceso electoral de 2027, tanto a nivel local como federal, tras recibir la ratificación del Comité Ejecutivo… pic.twitter.com/F8uBc5CfUJ — Político MX (@politicomx) November 19, 2026

El rechazo previo del PVEM a respaldar a Andy López Beltrán en Tabasco

La ratificación de competir en solitario durante los comicios de 2027 da continuidad directa a la postura que ya había fijado previamente la dirigencia estatal del Partido Verde en Tabasco, cuando confirmó que no iría en coalición con Morena ni apoyaría una eventual candidatura a diputado de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este distanciamiento electoral se enmarca en las diferencias internas registradas al interior de Morena en la entidad respecto al peso político de Andy López Beltrán rumbo a las próximas definiciones. En un encuentro previo con medios de comunicación, el militante morenista Evaristo Cruz afirmó que, de acuerdo con su valoración, Andy López Beltrán ni siquiera será postulado como candidato por Morena, argumentando que las decisiones internas en Tabasco ya están tomadas y que el hijo del exmandatario ya no cuenta con influencia política en el estado, donde sostuvo que el control político local recae en el gobierno estatal.

Con la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, la ruptura electoral con Morena en Tabasco queda formalizada tanto para los cargos locales como federales de 2027, consolidando el deslinde de la fuerza política frente a una eventual postulación de Andy López Beltrán.