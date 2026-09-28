”El hospital se está cayendo a pedazos”: Padres y médicos protestan en Veracruz por desabasto en la Torre Pediátrica

Madres de niños con cáncer, pacientes y personal médico se manifestaron en Veracruz ante la problemática que permanece en el sector salud, el cual no ha sido atendido por la gobernadora Rocío Nahle García; una situación que ha empeorado desde los últimos seis meses.

Personal de la Torre Pediátrica señaló que la situación ha empeorado en los últimos seis meses y son ellos quienes tienen que dar la cara.

“Es una gran falsedad todavía seguimos sin medicamentos. Nuestro hospital se está cayendo a pedazos (...) Queremos medicamentos y no nos surten las recetas completas porque no los hay”, explicó Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las madres de niños con cáncer.

Exigen a Rocío Nahle reconocer la crisis hospitalaria y piden la salida de Roberto Ramos Alor

“No somos mentiras, somos una realidad”. Familiares, pacientes y personal médico, exigieron la destitución de Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz. Además de acusar a la gobernadora Rocío Nahle García de no reconocer la crisis de hospitales en el estado en lo que va de su administración.

“No estamos preparando médicos para que sean corruptos, estamos preparando médicos para salvar vidas”, compartió la vocera de las madres de niños con cáncer.