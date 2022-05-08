Continúan las pruebas masivas por Covid-19 en China

Habitantes de Pekín,China se sometieron este fin de semana a una nueva ronda de pruebas masivas de Covid-19, lo que se está convirtiendo en una rutina diaria, mientras que la capital china se apresura para poder contener el brote y evitar un cierre prolongado como el de Shanghai.

La semana pasada, Shanghai realizó 63 millones de pruebas PCR y 126 millones de pruebas rápidas de antígenos a sus habitantes. Autoridades de China informaron que las pruebas diarias de Covid-19 continuaran en los próximos días.

Las pruebas masivas periódicas se convertirán en una característica de la vida cotidiana en muchas ciudades de China, ya que las autoridades esperan que puedan ayudar a detectar y aislar las infecciones con la suficiente antelación para evitar cierres masivos y restricciones de circulación.

As Beijing COVID outbreak proves stubborn, mass tests become routine https://t.co/exAh4YukOy pic.twitter.com/bUAEnNNNRI — Reuters (@Reuters) May 8, 2022

Continúan las estrictas restricciones en algunas ciudades de China

Las estrictas restricciones impuestas por Covid-19 en Pekín, Shanghái y otras docenas de ciudades importantes de China están teniendo un efecto psicológico en sus habitantes, pesando sobre la segunda economía del mundo y perturbando las cadenas de suministro y el comercio internacional.

Pekín ha cerrado gimnasios y locales de ocio, ha prohibido el servicio de comidas en restaurantes y ha cerrado decenas de líneas de autobús y casi el 15% de su extenso sistema de metro. Incluso los negocios que han permanecido abiertos han sufrido.

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Pekín cierra el transporte público para frenar la propagación de covid-19



Viajar en transporte público es complicado en el tercer día de endurecimiento de los controles anticovid. La capital china ha cerrado más de 60 paradas de metro y 150 estaciones de bus pic.twitter.com/4RQ22ccj8y — Pasajero 7 (@Pasajero7) May 6, 2022

Los clientes habituales han dejado de pasarse por allí, ya que no quieren arriesgarse a cualquier actividad que pudiera clasificarlos como contactos cercanos de los enfermos por Covid-19, obligándolos a entrar en cuarentena.

"Tienen miedo de que se produzcan anomalías en sus aplicaciones de salud (…) Este brote ha desestabilizado realmente a todo el mundo", expresó un peluquero, refiriéndose al software de monitorización móvil que todos los residentes deben utilizar, además menciono que su salón tratará de permanecer abierto el mayor tiempo posible.

Con información para Reuters.

