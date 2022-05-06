China continúa explorando el suelo de Marte

Zhurong continua explorando Marte y ya está listo para la próxima temporada que de acuerdo con científicos, será la más fría del planeta, así lo señaló la Administración Nacional del Espacio de China, (CNSA).

Marte tiene un período de rotación similar al de la Tierra, con unos 40 minutos más largo que el de la Tierra, es decir, tiene día, noche y estaciones.

El período orbital de Marte es de aproximadamente 687 días y cada estación en el planeta rojo dura casi el doble que las de la Tierra.

📸 Photos from Mars Zhurong Rover and Tianwen Orbiter. Fig1. Seasonal slope striae on the wall of Triolet Crater. Fig2. Partial topography of Valles Marineris. Fig3. rocks near impact craters on the Martian surface. Zhurong has traveled 1921 meters. Source:https://t.co/aCX9fIgso5 https://t.co/LVmrNNbR4Q pic.twitter.com/BAf6hv40Bl — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 6, 2022

Temperaturas extremas

En la parte norte de Marte ha comenzado el invierno, se espera que el período más frío llegue en julio.

La temperatura durante el mediodía del lugar donde se encuentra Zhurong, es de 20 grados bajo cero y en la noche es de 100 grados bajo cero, el clima en Marte impacta en la capacidad para generar energía de las baterías del ala solar del explorador.

El equipo de ingeniería ajustó el ángulo de las alas solares, redujo las misiones y las horas de trabajo de Zhurong para equilibrar el uso de energía en medio de bajas temperaturas y polvo.

"El almacenamiento y el suministro de energía principal del vehículo explorador han cumplido con las expectativas de nuestro diseño original. Para el próximo duro invierno, también hemos hecho algunos ajustes", señaló Zhang Rongqiao, jefe diseñador de la primera misión china de exploración a Marte Tianwen-1.

Para garantizar el funcionamiento seguro de Zhurong durante la estación más fría y polvosa de Marte, el equipo de diseño ha establecido un modo de suspensión automático y reanudaría el funcionamiento normal cuando las condiciones climatológicas mejoren.

Marte capturado por la sonda Tianwen-1 y Zhurong.

El 1 de abril, una cámara de media resolución capturó una imagen de Valles Marineris de Marte, mientras que el 17 de abril, la cámara de alta resolución obtuvo fotografías del cráter Triolet.

El 10 de abril, 323 días después de su aterrizaje en Marte, la cámara de Zhurong obtuvo imágenes de rocas.

La sonda Tianwen-1 ha estado en órbita por más de 650 días, se ubica a 240 millones de kilómetros de la Tierra. Mientras que Zhurong ha estado explorado el planeta rojo durante 347 días marcianos y su recorrido ha sido mil 921 metros.

La sonda Tianwen-1 y Zhurong han obtenido alrededor de 940 GB de datos científicos.