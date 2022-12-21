Comité publicará declaraciones de impuestos de Trump tachadas

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de publicar declaraciones de impuestos parcialmente tachadas de Donald Trump, lo que podría llevar a un escrutinio indeseado para el republicano mientras monta otra candidatura a la Casa Blanca.

El representante Lloyd Doggett dijo a CNN que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes votó a favor de publicar un resumen de las declaraciones de impuestos de Trump entre 2015 y 2021, los años en los que se postuló a la presidencia y sirvió en la Casa Blanca.

Kevin Brady, el principal republicano del panel, dijo a los periodistas que algunas de esas declaraciones de impuestos aún estaban siendo auditadas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, por lo que no estaba claro cuántos impuestos debía Trump.

El material probablemente se dará a conocer en los próximos días después de que la información delicada sea tachada, dijeron los miembros del comité.

Trump, quien fue presidente entre 2017 y 2021, declaró fuertes pérdidas de sus empresas comerciales durante varios años para compensar cientos de millones de dólares en ingresos, según informes de medios de comunicación y testimonios en juicios sobre sus finanzas. Eso le permitió pagar muy pocos impuestos.

Here comes Trump’s taxes. The House Committee has approved they be released to the public. pic.twitter.com/RgpWnS5Ld5 — Mike Sington (@MikeSington) December 21, 2022

Declaraciones de impuestos de Trump

Trump, a diferencia de anteriores candidatos presidenciales, se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, ya que trató de mantener en secreto los detalles de su riqueza y las actividades de su empresa inmobiliaria, The Trump Organization, y luchó contra los esfuerzos de los demócratas para tener acceso a ellos.

La ley no obliga a los candidatos a hacer públicas sus declaraciones de la renta, pero los anteriores aspirantes presidenciales de ambos partidos lo han hecho voluntariamente durante varias décadas.

Los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios han dicho que necesitan ver esos registros para evaluar si el Servicio de Impuestos Internos está auditando adecuadamente las declaraciones de impuestos presidenciales, y para evaluar si es necesaria una nueva legislación.

Comités de la Cámara de Representantes: tras Trump

Otro comité de la Cámara de Representantes pidió el lunes a los fiscales federales que procesen a Trump por provocar el mortal ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Se espera que los republicanos disuelvan o redirijan ese panel cuando tomen el control de la Cámara baja.

The Trump Organization fue declarada culpable el 6 de diciembre en Nueva York de llevar a cabo un plan criminal de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales. La empresa se enfrenta a multas de hasta 1,6 millones de dólares, aunque Trump no es personalmente responsable. Trump ha declarado que el caso tiene motivaciones políticas y que la empresa tiene previsto apelar.

También se enfrenta a otra demanda por fraude en Nueva York que le acusa de inflar artificialmente el valor de sus activos.

Durante su presidencia, se enfrentó a constantes preguntas sobre conflictos de intereses, ya que dignatarios extranjeros y funcionarios del Partido Republicano gastaban dinero en sus hoteles de lujo.