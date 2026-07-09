El truco de la venda: Cómo calmar el miedo y la ansiedad de tu perro durante las tormentas eléctricas

Si cada vez que llueve fuerte o hay tormentas con truenos tu perro corre a esconderse debajo de la cama, tiembla o no para de llorar, no lo dejes solo con su miedo.

Existe un método muy fácil que puedes aplicar tú mismo usando solo una venda común y corriente de botiquín.

¡Prepárate para la "tormenta negra"! Prevén 72 horas de #lluvias en gran parte del país ⛈️⚠️



A partir de este miércoles 8 de julio y hasta el viernes 10, un temporal de lluvias intensas mantendrá en alerta a Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit, debido a canales de baja… pic.twitter.com/JnSIt0HwE2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

¿Por qué los truenos asustan tanto a nuestras mascotas?

El oído de los perros es mucho más agudo que el de los seres humanos, lo que hace que el estruendo de un rayo se convierta en una experiencia aterradora para ellos.

Las autoridades de sanidad animal explican que, además del ruido, las mascotas perciben los cambios en la presión atmosférica y la carga del aire. Todo este acumulado de sensaciones les genera que se pongan en estado de alerta.

¿Qué es el truco de la venda o método Tellington?

Esta técnica consiste en aplicar una presión en puntos del cuerpo del perro.

Al colocar una venda, se estimula el sistema nervioso del animal, imitando la sensación de un abrazo. Esta presión ayuda a que el cerebro de la mascota libere hormonas que reducen el estrés y generar calma.

Paso a paso para colocar la venda

Para aplicar este truco no necesitas gastar mucho dinero, solo necesitas una venda elástica ancha que esté limpia. Primero, debes poner el centro de la venda sobre el pecho de tu perro, luego cruzas por encima de su espalda.

Después, llevas las puntas hacia abajo para cruzarlas por la pancita y, finalmente, subes para amarrar un nudo al lado de su columna, cuidando no apretar la zona de la garganta.

La importancia de no dejar la venda puesta todo el día

El vendaje solo debe colocarse en el momento exacto en que inicia la tormenta eléctrica y quitarse una vez que el ruido haya terminado.

Dejar la tela puesta por periodos muy largos o de forma permanente puede perder su efecto relajante y llegar a causar rozaduras o incomodidad en la piel del perro.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



La intensa lluvia volvió a poner en jaque a la CDMX con inundaciones, encharcamientos, tráfico y la caída de árboles.



En Gran Canal el agua alcanzó hasta un metro de altura, obligando al cierre de la vialidad. Autoridades alertan que las lluvias… pic.twitter.com/ewOsyeVZ1R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Crea un refugio seguro dentro de tu propio hogar

Además de la técnica del vendaje, expertos en cuidado animal recomiendan que preparar un espacio de resguardo para la mascota mientras pasa la lluvia.

Deja que tu perro se meta al clóset o debajo de una mesa si ahí se siente seguro. Puedes ponerle una prenda de ropa usada que tenga tu olor y poner música suave para tapar los truenos del cielo, evitando los regaños si el animal se muestra nervioso.