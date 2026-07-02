Estos fueron los síntomas del niño que murió por rabia tras el contacto con un murciélago

En 2024, un niño canadiense de solo 11 años murió por rabia, esto luego de despertarse con un murciélago en la boca de una cabaña de Ontario, Canadá; pero como los padres no buscaron atención inicial —debido a que el menor "no presentaba marcas de mordeduras" ni el animal actuaba de manera errática— el infante terminó por incubar el virus.

🦇 Un insólito encuentro terminó en tragedia: un niño canadiense de 11 años murió de rabia tras despertar con un murciélago en la boca y nariz en una cabaña de Ontario.



Al no presentar mordeduras visibles, su familia no buscó atención médica; semanas después aparecieron los… pic.twitter.com/4n2n6QmEmT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

¿Qué le pasó al niño de 11 años luego del contacto con el murciélago?

Día 1 al 18 tras la exposición: hubo un periodo de incubación sin síntomas evidentes

Día 19: inicio de hormigueo, entumecimiento en el lado derecho del rostro, hinchazón y pérdida del apetito

Día 23: diagnóstico inicial erróneo y tratado por presunta parálisis de Bell a causa del virus del herpes

Día 26: aparición de vómitos, dificultad para tragar y úlceras en encías, aquí es dado de alta con otro diagnóstico, por gingivoestomatitis herpética

Día 27: ingreso a terapia intensiva (UCIP) y conexión a un respirador artificial tras presentar debilidad facial, dificultad para hablar, fiebre, confusión y alucinaciones

Día 30 (4to día hospitalizado): confirmación oficial de la infección por el virus de la rabia mediante una prueba PCR

Día 43 (17º día hospitalizado): fallecimiento del niño tras la falta de tratamiento eficaz para la rabia una vez iniciados los síntomas neurológicos

¿Qué hacer ante el contacto con un murciélago y cómo prevenir el contagio?

El caso de niño fue grave, sin embargo, cualquier persona que tenga contacto directo con un murciélago —ya sea despierto o dormido— puede sufrir este virus, ya que todo roce se considera una exposición de alto riesgo. Asimismo, la rabia es un virus que ataca el sistema nervioso central, donde casi el 100% es mortal si se permite que la rabia avance hasta presentar síntomas, que puede tardar de 20 a 60 días.

Por ello, las recomendaciones inmediatas son, ante cualquier mordedura rasguño o contacto de mucosas con el animal:



Lavar la zona afectada con agua y jabón durante 15 minutos

Aplicar alcohol isopropílico

Acudir de urgencia a un hospital

Una vez hecho los primeros pasos, es obligatorio realizar un tratamiento Profilaxis Postexposición, donde se aplica la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina, la cual es altamente efectiva y previene el desarrollo de la enfermedad, siempre y cuando se administre antes de que comiencen los síntomas.

Cabe destacar que, en México, se le reconoció a nivel mundial —por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— por eliminar la rabia humana transmitida por perros en 2019, sin embargo, el riesgo persiste en la fauna silvestre, donde los murciélagos hematófagos, zorrillos y zorros son las principales fuentes de contagio actual en el territorio nacional.

Por ello la atención médica gratuita es obligatoria ante este tipo de ataques y de este tipo de especies.