Colapsa puente de cristal en China y turista casi cae al vacío

Un turista estuvo a nada de caer al vacío, luego de que el suelo de cristal del puente colgante por el que cruzaba la montaña Pinyan, provincia de Longjing, China, colapsó por los fuertes vientos.

El hombre se encontraba a aproximadamente 100 metros de altura cuando la estructura fue golpeada por una racha de vientos de hasta 150 kilómetros por hora, por lo que la estructura se movió bruscamente y varias placas del suelo de cristal se reventaron.

El hombre apenas alcanzó a sostenerse del barandal cuando el panel en el que estaba detenido se reventó. El turista consiguió detenerse del barandal por casi media hora, tiempo que tardaron bomberos, policías y rescatistas a auxiliarlo.

Los medios locales compartieron las imágenes virales del hombre aferrándose al barandal, y el video del rescate del hombre acumuló más de 5.9 millones de visitas en Weibo, el equivalente chino a Twitter, durante el fin de semana pasado.

Autoridades reportaron que el hombre salió ileso de esta situación, aunque aún así fue trasladado al hospital para una evaluación médica completa.

Tras esta situación, especialistas expresaron su preocupación por la tendencia que ha dominado la industria turística internacional durante los últimos años, en la que los puentes de cristal se han convertido en tendencia.

"Hemos visto una invasión de puentes construidos con cristal, ¿pero qué tan seguros son?", cuestionó un experto consultado por The Guardian.

Tras esta situación, las autoridades chinas cerraron el acceso a la montaña Piyan y su hotel.

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Puentes de cristal, populares en China

Los puentes con suelo de cristal son una atracción turística que ha cobrado fuerza en los últimos años. El más famoso es el del parque nacional Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, que mide 430 metros de largo y cuelga a 300 metros del suelo.

Medios locales añadieron que tras este incidente, los gobiernos locales alistan una serie de medidas con especificaciones técnicas y de seguridad, además de que buscarán reducir este tipo de estructuras en el futuro.

El mal clima ha estado presente en China, que vive un periodo vacacional. Los fuertes vientos también han derribado árboles y anuncios publicitarios en distintas zonas de la provincia de Hubei.

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