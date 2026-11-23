Personal activo y jubilados del Movimiento de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Resistencia anunciaron nuevas marchas en los próximos días. Las acciones incluirán una concentración de mujeres trabajadoras en Paseo de la Reforma, un bloqueo en las inmediaciones del Metro Viaducto y una marcha en Toluca, Estado de México.

¿Cuándo y dónde serán las protestas de trabajadores del IMSS?

La primera concentración está programada para el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas. Se trata de la primera reunión del Frente de Mujeres Trabajadoras del IMSS, que reunirá a participantes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Durante la movilización, las trabajadoras buscarán defender los derechos laborales, así como exigir servicios de salud dignos y de calidad. También plantearán la defensa del régimen de jubilaciones y pensiones.

Bloqueo en Metro Viaducto: fecha, hora y demandas de trabajadores del IMSS en la Línea 2

Un día después, el jueves 26 de noviembre, trabajadoras y trabajadores del IMSS realizarán un bloqueo a las afueras del Metro Viaducto, correspondiente a la Línea 2 del Metro CDMX. La protesta está prevista para las 15:00 horas.

En ese punto, los manifestantes solicitarán el cese del hostigamiento laboral. Además, pedirán una respuesta a las mesas de diálogo que solicitaron ante la Secretaría de Gobernación.

La convocatoria contempla la participación de personal en activo, así como de los jubilados del IMSS. El movimiento anunció que continuará con acciones para visibilizar sus demandas y presionar por una respuesta de las autoridades del Instituto.

Marcha del IMSS en Toluca: detalles de la movilización en Edomex

La tercera movilización tendrá lugar el sábado 5 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas en Toluca, Estado de México.

La agenda de protestas se suma a las acciones que el grupo ha realizado en los últimos meses, en las cuales exigen mejoras laborales, suministro de insumos y medicamentos, así como la defensa del régimen de jubilaciones.