Putin se pondrá en aislamiento por casos de Covid-19 en su equipo

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se aisló como medida de precaución luego de que varios miembros de su equipo dieron positivo a la prueba de Covid-19, informó el Kremlin este martes, y también aseguró que el mandatario no tiene la enfermedad.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a los periodistas que Putin había estado en contacto con varias personas de su séquito, las cuales habían enfermado de Covid-19.

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"Por supuesto que sabemos quiénes se enfermaron en el séquito del presidente y el régimen de aislamiento no afecta directamente el trabajo del presidente", dijo Peskov.

Meeting with Government members and United Russia party leadership https://t.co/Fr4hM0wtmA pic.twitter.com/dctktEDMmZ — President of Russia (@KremlinRussia_E) September 14, 2021

Cuando se le preguntó si el presidente Vladimir Putin había dado negativo en la prueba de Covid-19, Peskov dijo: "Por supuesto que sí. El presidente está absolutamente sano".

El Kremlin señaló que la decisión de poner al mandatario ruso en aislamiento se tomó este lunes después de que se reuniera con su homólogo de Siria, Bashar al-Assad.

Por lo que no viajará a Tayikistán esta semana para las reuniones regionales de seguridad planificadas, sin embargo eso no evitará que el presidente ruso participe por videoconferencia en los eventos.

"Pero solo las reuniones en persona no se realizarán por un tiempo. Pero eso no afecta su frecuencia y el presidente continuará su actividad a través de videoconferencias".

Aunque el vocero no aclaró por cuánto tiempo Vladimir Putin permanecerá en aislamiento, sí señaló que la decisión de mantenerse alejado de las personas sugiere una posible brecha en el riguroso régimen establecido para mantener al presidente saludable y alejado de cualquier persona infectada con Covid-19.

Medidas de seguridad para cuidar a Putin del Covid-19

En cuanto a las medidas implementadas para combatir el Covid-19 en el entorno de Putin, los visitantes del Kremlin tienen que pasar por túneles especiales de desinfección, incluso los periodistas que asisten a sus eventos deben someterse a múltiples pruebas de PCR y a las personas que conoce se les pide que se pongan en cuarentena de antemano y se hagan la prueba de Covid-19.

Cabe resaltar que el mandatario Vladimir Putin, ya recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik-V de Rusia.

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