Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: Lavrov descarta una guerra nuclear

El minuto a minuto de Rusia vs Ucrania hoy 10 de marzo: Se cumplen dos semanas sin que se haya alcanzado ninguno de los objetivos declarados, a pesar de los cientos de muertos y los más de dos millones de refugiados.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron el jueves en Turquía, el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, pero en conferencias de prensa simultáneas dejaron claro que no hubo ningún progreso.

7:40 HORAS

Rusia dice que no hay información sobre ataque en Mariupol

Rusia cambió su postura sobre el bombardeo de un hospital en la ciudad ucraniana de Mariupol, con una mezcla de declaraciones que oscilaron entre los desmentidos agresivos y un llamamiento del Kremlin a establecer hechos claros.

“Definitivamente preguntaremos a nuestros militares, porque ustedes y yo no tenemos información clara sobre lo que ocurrió allí. Y es muy probable que los militares proporcionen alguna información”, dijo el portavoz del Kremlin.





6:41 HORAS

EU despliega sistema antimisiles en Polonia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que dos baterías de sistemas antimisiles Patriot han sido desplegadas en Polonia, lo que constituye según dijo una prueba del “compromiso” de Washington.

Durante una visita a Varsovia en la que trató la guerra en Ucrania con miembros del Gobierno polaco, Harris recordó además que Estados Unidos ha desplegado en el país 4 mil 700 efectivos adicionales que se suman a los 5.000 que están estacionados allí de forma habitual.

6:35 HORAS

Hermitage pide a museos italianos las obras prestadas

El museo Hermitage de San Petersburgo solicitó a los museos y galerías italianos que devuelvan las obras prestadas, en medio de las tensiones entre el régimen de Vladimir Putin y los estados europeos tras la invasión de Ucrania, confirmaron a Efe instituciones italianas.

En total son una veintena de obras llegadas a Italia para muestras temporales en Roma y en Milán.





6:26 HORAS

Lavrov descarta que Rusia vs Ucrania de pie a una guerra nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que no creía que el conflicto en Rusia vs Ucrania se convierta en una guerra nuclear, pero advirtió a Estados Unidos y a Europa de que Moscú no quería volver a depender de Occidente.

A la pregunta de un corresponsal del Kremlin para el periódico ruso Kommersant sobre si creía que podía desencadenarse una guerra nuclear, Lavrov dijo en Turquía: “No quiero creerlo y no lo creo”.

5:50 HORAS

Concluye reunión de ministros sin avances

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que no había conseguido ninguna promesa de su par ruso Sergei Lavrov de detener los ataques para que la ayuda pueda llegar a los civiles, incluida la principal prioridad humanitaria de Kiev: evacuar a cientos de miles de personas atrapadas en el asediado puerto de Mariúpol.

Lavrov no dio señales de hacer ninguna concesión, repitiendo las exigencias rusas de que Ucrania se desarme y acepte un estatus neutral. Afirmó que Kiev parece querer reuniones por el mero hecho de reunirse y culpó a Occidente de intensificar el conflicto al armar a su vecino.

4:40 HORAS

Ucrania creará reserva de alimentos

El gobierno de Ucrania creará una reserva de alimentos lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda de sus ciudadanos y de las fuerzas armadas durante la invasión rusa, dijo el primer ministro Denys Shmygal.

“El Estado redimirá los granos y otras existencias en los volúmenes de consumo anual de todo el país a expensas del presupuesto estatal”, dijo Shmygal tarde el miércoles, según citó el servicio de prensa.

4:30 HORAS

Reino Unido anuncia sanciones a Abramovich

El Reino Unido anunció que Roman Abramovich, dueño del equipo de futbol Chelsea, no podrá viajar al país ni realizar transacciones comerciales o financieras con individuos o entidades británicas.

Además indicó que sus activos serán congelados, lo que supone paralizar de inmediato la posible operación de venta del club de futbol, así como futuros fichajes.