Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: Lavrov descarta una guerra nuclear

El minuto a minuto de Rusia vs Ucrania hoy 10 de marzo: Se cumplen dos semanas sin que se haya alcanzado ninguno de los objetivos declarados, a pesar de los cientos de muertos y los más de dos millones de refugiados.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunieron el jueves en Turquía, el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, pero en conferencias de prensa simultáneas dejaron claro que no hubo ningún progreso.

18:56

Zelensky asegurá que Rusia es el único capaz de un ataque químico

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, negó que EU operara laboratorios biológicos en su país, y aseveró que el único capaz de iniciar una guerra química es Rusia.

17:59

Evacúan a 20 mil personas de Sumy

Autoridades de Ucrania informaron que cerca de 20 mil personas tuvieron que ser evacuadas de la región Sumy, debido al conflicto con Rusia.

La evacuación se realizó gracias a los corredores humanitarios que se acordaron con la delegación Rusia durante la tercera ronda de negociaciones.

México pide “acciones firmes” contra Rusia

Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania en México, pidió “acciones firmes” en contra de Rusia por el conflicto que inició hace dos semanas.

En respuesta, la embajadora de Ucrania agradeció el apoyo recibido en su sede y la postura que México adoptó el pasado 2 de marzo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que exigió el cese inmediato de la operación rusa en Ucrania, además del retiro de las tropas de su territorio.

"Entendemos la posición de 'no intervención' del gobierno de México… pero como dice el dicho: dime con quién andas, y te dire quién eres. (entre lágrimas)



- Oksana Dramarétska, Embajadora de Ucrania en México. pic.twitter.com/RoyLlKs4c6 — Jorge Triana (@JTrianaT) March 10, 2022

16:00

Rusia suspende exportación de granos a la Unión Económica Euroasiática

Rusia suspenderá la exportación de trigo, centeno, cebada y maíz a la Unión Económica Euroasiática hasta el 31 de agosto, para asegurar suficientes alimentos para su mercado interno, informó el Ministerio de Economía.

12:59 HORAS

EU no intervendrá en Ucrania: Casa Blanca

Estados Unidos reiteró que no intervendrá en la operación Rusia vs Ucrania, pese a sospechar que el Kremlin está planeando el uso de armas químicas, afirmó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"La intención del presidente (Joe Biden) de no enviar militares estadounidenses a luchar en Ucrania contra Rusia no ha cambiado", dijo la secretaria de Prensa al ser cuestionada en su comparecencia diaria.

11:13 HORAS

Putin eligió atacar a civiles: Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó al presidente Vladimir Putin había tomado la decisión de "atacar de forma específica a los civiles" y que cualquier otra ofensiva contra los civiles en Ucrania va a ser respondida con la "más severa de las respuestas".

"El desprecio insensible de Putin por la vida humana es absolutamente inaceptable. Está muy claro que ahora ha tomado la decisión de atacar de forma específica a los civiles", dijo Trudeau a los periodistas en Varsovia.

10:26 HORAS

Rusia saldrá fortalecida de sanciones de Occidente: Putin

El presidente Vladimir Putin dijo que las sanciones impuestas a Rusia repercutirían en Occidente, incluyendo en la forma de precios más altos para los alimentos y la energía, y añadió que Moscú saldría fortalecido tras su decisión de invadir Ucrania.

Putin dijo que no había alternativa a lo que Rusia llama su "operación militar especial" en Ucrania y que la nación no podía aceptar que su soberanía se viese comprometida por algún tipo de beneficio económico de corto plazo.

10:22 HORAS

México enviará mañana ayuda humanitaria a Ucrania

El segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegará mañana rumbo a Rumania con ayuda humanitaria y para evacuar a los mexicanos que han salido de Ucrania, informó el canciller Marcelo Ebrard.

Mañana a las 10 am despega segundo vuelo de la operación de rescate de connacionales provenientes de Ucrania ordenada por el Presidente López Obrador. Lleva 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados en Rumania. Gracias SEDENA y Fuerza Aérea Mexicana!! pic.twitter.com/NV5XfkVA67 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 10, 2022

9:28 HORAS

Rusia puede gestionar las empresas que dejen el país: Putin



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Moscú puede gestionar los activos de las empresas extranjeras que están cesando sus operaciones en Rusia o abandonando el país como respuesta a la invasión de Ucrania.

"Nosotros no vamos a cerrarnos a nadie, estamos abiertos a trabajar con todos nuestros socios extranjeros que lo deseen. Los derechos de los inversores y colegas extranjeros que permanecen en Rusia y trabajan en Rusia deben protegerse de manera confiable", dijo el mandatario ruso.

9:15 HORAS

Goldman Sachs anuncia salida de Rusia

Goldman Sachs Group Inc anunció el cierre de sus operaciones en Rusia, convirtiéndose en el primer gran banco de Wall Street en salir del país tras la invasión de Moscú de Ucrania.

"Goldman Sachs está cerrando su negocio en Rusia en cumplimiento de los requisitos regulatorios y de licencia", dijo el banco en un comunicado enviado por correo electrónico.

8:46 HORAS

Rusia cumplirá con suministro energético: Putin

Rusia cumplirá con sus obligaciones en materia de suministro energético, dijo el presidente Vladimir Putin en una reunión gubernamental, después de que Estados Unidos prohibió las importaciones de petróleo ruso.

Putin indicó que las sanciones occidentales contra Rusia no son legítimas y que los gobiernos occidentales están engañando a su propio pueblo. Rusia resolverá sus problemas con calma, agregó.

8:24 HORAS

Schröder intenta mediar con Putin en Moscú

El excanciller de Alemania Gerhard Schröder se encuentra en Moscú para mediar ante el presidente Vladimir Putin, según informaciones del portal "Politico", que alude a los vínculos personales entre ambos políticos y a los cargos del alemán en Nord Stream y Rosneft.

Según el diario "Bild", se trata de una iniciativa por cuenta propia en la que no están implicados ni el gobierno de Berlín ni el Partido Socialdemócrata (SPD), la formación de Schröder y del canciller Olaf Scholz.

7:40 HORAS

Rusia dice que no hay información sobre ataque en Mariupol

Rusia cambió su postura sobre el bombardeo de un hospital en la ciudad ucraniana de Mariupol, con una mezcla de declaraciones que oscilaron entre los desmentidos agresivos y un llamamiento del Kremlin a establecer hechos claros.

"Definitivamente preguntaremos a nuestros militares, porque ustedes y yo no tenemos información clara sobre lo que ocurrió allí. Y es muy probable que los militares proporcionen alguna información", dijo el portavoz del Kremlin.

6:41 HORAS

EU despliega sistema antimisiles en Polonia

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que dos baterías de sistemas antimisiles Patriot han sido desplegadas en Polonia, lo que constituye según dijo una prueba del "compromiso" de Washington.

Durante una visita a Varsovia en la que trató la guerra en Ucrania con miembros del Gobierno polaco, Harris recordó además que Estados Unidos ha desplegado en el país 4 mil 700 efectivos adicionales que se suman a los 5.000 que están estacionados allí de forma habitual.

6:35 HORAS

Hermitage pide a museos italianos las obras prestadas

El museo Hermitage de San Petersburgo solicitó a los museos y galerías italianos que devuelvan las obras prestadas, en medio de las tensiones entre el régimen de Vladimir Putin y los estados europeos tras la invasión de Ucrania, confirmaron a Efe instituciones italianas.

En total son una veintena de obras llegadas a Italia para muestras temporales en Roma y en Milán.

6:26 HORAS

Lavrov descarta que Rusia vs Ucrania de pie a una guerra nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que no creía que el conflicto en Rusia vs Ucrania se convierta en una guerra nuclear, pero advirtió a Estados Unidos y a Europa de que Moscú no quería volver a depender de Occidente.

A la pregunta de un corresponsal del Kremlin para el periódico ruso Kommersant sobre si creía que podía desencadenarse una guerra nuclear, Lavrov dijo en Turquía: "No quiero creerlo y no lo creo".

5:50 HORAS

Concluye reunión de ministros sin avances

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que no había conseguido ninguna promesa de su par ruso Sergei Lavrov de detener los ataques para que la ayuda pueda llegar a los civiles, incluida la principal prioridad humanitaria de Kiev: evacuar a cientos de miles de personas atrapadas en el asediado puerto de Mariúpol.

Lavrov no dio señales de hacer ninguna concesión, repitiendo las exigencias rusas de que Ucrania se desarme y acepte un estatus neutral. Afirmó que Kiev parece querer reuniones por el mero hecho de reunirse y culpó a Occidente de intensificar el conflicto al armar a su vecino.

4:40 HORAS

Ucrania creará reserva de alimentos

El gobierno de Ucrania creará una reserva de alimentos lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda de sus ciudadanos y de las fuerzas armadas durante la invasión rusa, dijo el primer ministro Denys Shmygal.

"El Estado redimirá los granos y otras existencias en los volúmenes de consumo anual de todo el país a expensas del presupuesto estatal", dijo Shmygal tarde el miércoles, según citó el servicio de prensa.

4:30 HORAS

Reino Unido anuncia sanciones a Abramovich

El Reino Unido anunció que Roman Abramovich, dueño del equipo de futbol Chelsea, no podrá viajar al país ni realizar transacciones comerciales o financieras con individuos o entidades británicas.

Además indicó que sus activos serán congelados, lo que supone paralizar de inmediato la posible operación de venta del club de futbol, así como futuros fichajes.