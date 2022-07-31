Qatar 2022: ¿Cómo combatir el jet lag en un viaje?

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y para aquellos afortunados que apoyarán a la selección nacional les espera un largo viaje, por eso te compartimos algunos tips para combatir el jet lag.

Un jet lag es el desfase horario que una persona puede sufrir durante viajes largos, donde los horarios de destino cambian radicalmente, respecto a los de origen.

Está directamente ligado a nuestro ritmo circadiano, es decir una especie de 'reloj biológico' que regula el horario en el que nos desenvolvemos (día y noche).

En vuelos largos, este 'reloj interno' puede alterarse causando el jet lag o síndrome de los husos horarios.

En este caso, los viajeros que piensen ir a Qatar 2022 deben considerar que vivirán ocho horas adelante en el día, en comparación con el horario de México.

5 tips para combatir el jet lag en tu viaje a Qatar

1.- Trata de acoplarte al horario de tu destino desde antes de realizar el viaje: Unos días antes de tomar tu vuelo, intenta dormir más tarde o más temprano, lo más cerca posible o en un horario similar al de tu destino, así el proceso de adaptación será más rápido.

2.- Duerme bien un día antes: Descansa bien antes de volar a Qatar 2022 (tomando en cuenta el consejo anterior), pues dormir tus horas normales ayudará a que te adaptes mejor.

3.- Descansa en el trayecto: Ligado al anterior, trata de dormir en un horario similar durante el viaje; necesitarás estar descansado para enfrentar los retos de llegar a un nuevo país, como el idioma, los papeles de migración y/o buscar tu alojamiento o comida.

4.- No tomes alcohol o café: Hidrátate bien antes y durante el viaje, así como evitar tomar bebidas alcohólicas, pues puede alterar las horas a las que usualmente duermes, de acuerdo con la Clinica Barcelona.

5.- Considera un día o dos para acostumbrarte al nuevo horario: Antes de reservar tu vuelo, considera uno o dos días 'de colchon' para acoplarte al nuevo horario, pues si pretendes llegar y turistear de inmediato puedes estar muy cansado o sufrir dolores de cabeza debido a la falta de sueño.

