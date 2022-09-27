¿Cuál es la condición de la política exterior de Qatar?

El mundial de Qatar se acerca y con ello algunas preguntas sobre su forma de vida y también los asuntos públicos, esta es la condición que guarda la política exterior de ese estado en donde se realizará la Copa Mundial de futbol.

Aunque Qatar se encuentra en Medio Oriente, eso no le impide mantener una relación no solo de forma estratégica con países como Arabia Saudi o Irán.

#Noticias #29Jul Cuarteto árabe se reúne en Bahrein para tratar crisis con Qatar https://t.co/bBYCAQgx0T pic.twitter.com/6hygMECPoW — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) July 30, 2017

Qatar busca mantener una política independiente, no obstante, esto ha ocasionado tensiones con países de la región debido a su cercanía con grupos terroristas e Irán.

¿Qué es el conflicto o crisis del cuarteto con Qatar?

Este momento en la historia de Qatar abarcó del 5 de junio del 2017 hasta enero de 2021 cuando Arabia Saudi, Egipto, Emiratos Árabes, Yemen y Bahréin aplicaron un bloqueo total y sanciones comerciales en contra del estado catarí, momento que se llamó conflicto del cuarteto.

Durante la crisis del cuarteto se cerraron las fronteras y se prohibió la entrada de ciudadanos y medios de transporte de Qatar, lo que afectó sus relaciones comerciales.

El motivo por el que Qatar cortó relaciones con estos países fue porque recibieron la acusación de mantener cercanía con Irán y con una organización islamita considerada como terrorista por Egipto, los Países del Golfo Pérsico, incluso con Rusia, a pesar de que Qatar negó la acusación.

Este bloqueo se levantó cuando en la Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo se aprobó la Declaración de AI Ula en enero de 2021.

De forma paulatina se han restablecido las relaciones diplomáticas de Qatar con esos países a través de comités de negociación.

Se considera que Qatar actualmente juega un papel primordial en la exportación de gas natural licuado hace más de dos décadas y se prevé que crezca aún más debido al conflicto Ucrania-Rusia. Incluso, se afirma que los ingresos por el gas ayudarán a financiar el Mundial.

Por motivos económicos del gas, se estrecharon lazos entre Londres y Doha y se prevé que la relación con países de la Unión Europea aumente.

Además, Qatar ha sido considerado como un estado no conflictivo, pacífico y neutral, condición que se vio afectada durante la Primavera Árabe, momento que le ha permitido para convertirse en potencia regional.

México y su relación con Qatar

En 2015, se celebraron 40 años de relaciones bilaterales caracterizados por el dinamisno y la multiplicación de contactos políticos entre ambos países.