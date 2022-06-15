¿Dónde está Qatar, país donde se jugará el Mundial 2022?

Qatar se prepara para ser la sede del Mundial 2022 que iniciará en noviembre, y se convertirá en el primer país del Medio Oriente en ser anfitrión de una Copa del Mundo, pero, ¿dónde está Qatar?

El Mundial Qatar 2022 comenzará el próximo 21 de noviembre con el partido inaugural entre Senegal y Países Bajos, que se enfrentarán en el estadio Al Bayt.

¿Dónde está Qatar, sede del Mundial 2022?

Qatar está ubicado al oeste del continente asiático. Es un estado soberano e independiente en el Medio Oriente, que ocupa una península que se adentra en el Golfo Arábico.

Qatar es un estado cuyas leyes y costumbres siguen la tradición islámica y ocupa un área de 11 mil 521 metros cuadrados. Tiene una población de 2.6 millones de habitantes y su capital es Doha, donde se realizarán la mayoría de los partidos del Mundial 2022.

El árabe es el idioma oficial del país donde se realizará el Mundial 2022, sin embargo, el inglés también es un idioma que se habla ampliamente en Qatar.

¿Quién es el Rey de Qatar, sede del Mundial 2022?

El gobierno de Qatar se basa en la separación y colaboración de poderes. El poder ejecutivo le pertenece al emir, que es quien gobierna el país con la asistencia del Consejo de Ministros. Desde 2013 el puesto lo ocupa su alteza el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Y el poder legislativo lo ocupa el Consejo Consultivo. La estructura de gobierno de Qatar también incluye ministerios, consejos supremos y otras dependencias gubernamentales.

El emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani es el comandante de las fuerzas armadas de Qatar y es encargado de supervisar su Ejército.

El emir también tiene la tarea de representar al Estado de manera interna y externamente en todas las relaciones internacionales.

¿Por qué Qatar es un país tan rico?

Desde su completa independencia de Gran Bretaña en 1971, Qatar se convirtió en uno de los productores de petróleo y gas más importantes del mundo, pues posee la tercera mayor reserva a nivel global.

Lo que convierte al país en uno de los más ricos, incluso el Banco Mundial reconoció a Qatar como un estado con una alta economía de ingresos. La divisa de Qatar es el Riyal Qatarí, equivalente a 5.67 pesos mexicanos.

