Qrobus ya es pet friendly: estos son los requisitos para poder entrar con tu mascota

¿Quieres llevar a tu mascota en el Qrobus? El sistema de transporte público de Querétaro ya permite el ingreso de perros y gatos bajo condiciones especiales, así como con el trámite de una tarjeta.

¿Cuáles son los requisitos para viajar con perros y gatos en el Qrobus?

Para utilizar el servicio, las mascotas deben pesar menos de 12 kilogramos y viajar en una transportadora o bolsa con ventilación.

El animal debe permanecer dentro del contenedor durante todo el recorrido y no puede ocupar un asiento ni salir de la transportadora en ningún momento.

Paso a paso: Cómo tramitar la tarjeta Qrobus Pet en línea

El propietario también debe contar con la tarjeta de Qrobus para mascotas, cuyo registro inicia en la página oficial del sistema, con el fin de acreditar que el animal cuenta con todas sus vacunas.

El trámite se realiza en línea y el usuario debe subir la cartilla de vacunación vigente como parte del proceso de afiliación. Una vez aprobada la solicitud, el sistema emite la tarjeta digital que el pasajero debe presentar al abordar si el operador lo solicita.

Restricciones: Lo que debes evitar al abordar el Qrobus con tu mascota

Las autoridades pueden negar el traslado si el animal no cumple con el peso máximo, si viaja sin transportadora o si no cuenta con la tarjeta Qrobus Pet.

Además, el pasajero debe mantener el control permanente de la mascota y evitar que el animal genere ruido, olor o molestias a otros usuarios. El programa limita el traslado a un animal por pasajero y exige que el responsable sea mayor de edad.

