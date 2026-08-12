¿Qué es la tarjeta Bono Qrobus? Así puedes conseguirla y usarla

El servicio de transporte público Qrobus en Querétaro cuenta con una forma de pagar el ingreso por medio de una tarjeta. No obstante, también existe una forma de obtener viajes ilimitados por una sola tarifa: el Bono Qrobus.

Tipos y costos del Bono Qrobus en Querétaro

Hay dos tipos de bono: semanal y mensual. El primero tiene un costo de 111 pesos y el segundo cuesta 451 pesos. Ambos permiten viajes ilimitados por el mismo precio, sin pagar una tarifa por cada reingreso.

Cómo comprar y activar el Bono Qrobus paso a paso

Para conseguir el Bono Qrobús, es necesario descargar la aplicación Qrobus en dispositivos móviles Android o iOS.

Una vez abierta la aplicación, es necesario ir al apartado de Cartera y registrar la tarjeta de prepago.

Posteriormente, hay que hacer una recarga exacta de 111 pesos o 451 pesos, de acuerdo con la vigencia que nos interese, bono semanal o mensual. La recarga puede ser realizada en tiendas de conveniencia y locales autorizados.

Para activar el bono, deberás tomarte una selfie por única ocasión.

Para entrar a una estación, deberás generar un código QR por medio de la app Qrobus, el cual será válido por un minuto y medio.

Requisitos para solicitar la tarjeta física del Bono Qrobus

Además, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro anunció la emisión de tarjetas físicas de Bono Qrobus, para que los usuarios puedan hacer uso de esta modalidad de forma más sencilla sin teléfono celular.

Para poder conseguir esta tarjeta física, es necesario acudir a las oficinas de Qrobus con una identificación oficial como INE y CURP.