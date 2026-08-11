¿Perdiste algo dentro del Qrobus? Así es como puedes recuperarlo

Algo típico que suele pasar: llevas un folder con documentos, tu celular o un maletín, subes a la Qrobus y algo pasa que olvidas tus documentos o tu teléfono en el interior de una de las unidades. ¿Significa que tus objetos quedarán perdidos para siempre? No entres en pánico.

¿Cómo recuperar objetos perdidos en el Qrobus de Querétaro?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro implementó un sistema por Facebook para que los usuarios que hayan dejado objetos perdidos en el Qrobus puedan encontrarlos y recuperarlos.

El grupo oficial de Facebook para buscar objetos perdidos en el Qrobus

Se trata de un grupo en dicha red social llamado “Servicio a la Comunidad | Objetos olvidados en Qrobus”. Con ello, las autoridades difundirán fotos y una breve descripción de los objetos perdidos en las unidades de Qrobus, los cuales son encontrados en las unidades o las estaciones y quedan bajo resguardo.

Qué documentos y objetos resguarda la Agencia de Movilidad

Entre los objetos recuperados en el interior del Qrobus están documentos oficiales, identificaciones, credenciales escolares, teléfonos celulares y hasta unos patines.

Quienes tengan un objeto perdido que recuperar pueden identificarlo con las fotos que publique la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro en el grupo de Facebook, por medio de un mensaje directo a la página oficial o acudiendo de forma presencial a las oficinas en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.