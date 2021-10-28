Fotos: Qubika, instagramable hotel de contenedores en Indonesia

Recientemente se dieron a conocer las imágenes de las instalaciones de Qubika, un Hotel de contenedores ubicado en las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia, donde sorprende a propios y extraños.

Inspirado en un concepto "eco-verde", el hotel Qubika está hecho de 174 contenedores reciclados y cuenta con 133 habitaciones de 4 estilos diferentes. De hecho para su construcción ni si quiera fue necesario en uso de concreto. No cuenta ni con concreto en sus cimientos.

El Hotel de contenedores cuenta con un concepto de hotel ecológico y reciclable. Está ubicado en la región de Tangerang en las afueras de Yakarta, capital de Indonesia, el hotel Qubika le es fiel a su concepto de hotel ecológico.

Hotel Qubika llama la atención por su fascinante diseño

El hotel boutique Qubika está hecho de contenedores reciclados y llama la atención de residentes y turistas debido a su interesante diseño arquitectónico. Actualmente, turistas nacionales e internacionales lo visitan debido también a sus precios asequibles y comodidad. Sus rangos de precios oscilan entre las 600 mil y el millón 200 mil rupias indonesias, entre los 900 y mil 800 pesos por noche.

Iwan Kurniawan, gerente de operaciones del hotel boutique Qubika, señala que se utilizaron un total de 174 contenedores usados para que el inmueble albergue 133 habitaciones.

Qubika, instagrameable hotel de contenedores en Indonesia|“Facebook:Qubika”

Para la comodidad y privacidad de sus huéspedes, cada habitación también está equipada con insonorización a pesar de que está construida a partir de un contenedor.

Cuenta con diversas áreas comunes entre las que destaca la sala llamada "Q Square", donde se puede jugar o simplemente pasar el rato con familiares y amigos.

Qubika, instagrameable hotel de contenedores en Indonesia|“Facebook:Qubika”

Hotel Qubika te ofrece una estancia con atmósfera diferente

Qubika es realmente adecuado para unas vacaciones en familia, en pareja o con amigos. También tiene un restaurante que cuenta con música en vivo los miércoles, viernes y sábados. Muy adecuado si te gusta publicar fotografías en Instagram y ¡Perfecto para el fin de semana!.

¿Qué es un hotel boutique?

Un hotel boutique es un enclave con encanto, justo donde los clientes reciben, desde que hacen su reserva, un trato exclusivo, además es en donde se les ofrece una carta de servicios personalizados. Su objetivo principal es el de hacer sentir a sus huéspedes como en casa.