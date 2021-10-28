Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez esperan gemelos

El jugador de futbol Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez anunciaron que volverán a ser padres. La modelo tiene 12 semanas de embarazo y espera la llegada de gemelos con el actual delantero del Manchester United.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero portugués compartió con sus seguidores la noticia del embarazo de su esposa, con quien ya tiene una niña de tres años llamada Alana Martina.

El futbolista recién llegado al Manchester, compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposa sosteniendo el ultrasonido, en el que confirma que tendrán gemelos. La imagen fue acompañada con un texto en el que indica que los esperan con amor y están ansiosos por conocerlos.

“Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerte”, escribió Cristiano Ronaldo.

Actualmente el futbolista tiene cuatro hijos, Cristiano Junior, de 12 años de edad; los mellizos Mateo y Eva, de cuatro años de edad, y Alana Martina, de tres años, su primera hija con su actual esposa Georgina Rodríguez.

Hay que recordar que Cristiano Ronaldo siempre ha manifestado sus ganas por tener una familia grande; incluso, durante una entrevista realizada a un medio deportivo, el delantero portugués aseguró que le gustaría tener siete hijos. Con la llegada de los gemelos, el futbolista estaría muy cerca de cumplir su sueño.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez iniciaron su relación en 2017, después de que la estrella del futbol terminó con la modelo rusa Irina Shayk.

¿Quiénes son las mamás de los hijos de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es reconocido mundialmente por ser uno de los mejores jugadores de futbol de la actualidad y aunque profesionalmente todo lo comparte con sus seguidores, su vida privada prefiere mantenerla en secreto, especialmente lo referente a sus hijos, por lo que poco se sabe de las mamá de estos.

En 2010, Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había convertido en padre, no obstante, también aseveró que la identidad de la mamá de su hijo no sería revelada y él se haría cargo de la tutela absoluta.

Años después, el futbolista abandonó la Copa Confederaciones de 2017 para estar presente en el nacimiento de sus mellizos, Eva y Mateo, quienes nacieron por inseminación artificial, sin dar a conocer más detalles sobre la mujer que hizo posible el nacimiento de sus hijos.

Un año después, Cristiano Ronaldo anunció la llegada de su cuarta hija junto a la modelo Georgina Rodríguez, con quien tenía un año de relación. Posteriormente, en varias ocasiones ambos comentaron que tenían ganas de tener más hijos juntos.

