¿De qué acusan a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden?

Hunter Biden, hijo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se presentó este miércoles 26 de julio en una corte de Delaware, donde se esperaba que se declarara culpable de dos cargos menores, lo que le permitirá evitar una condena por un cargo de portación de arma de fuego.

Los cargos que enfrenta el hijo del mandatario estadounidense se deben al incumplimiento de un pago de impuestos de más de 1.5 millones de dólares en ingresos entre 2017 y 2018, a pesar de que debía más de 100 mil dólares, según los fiscales.

¿De qué se le acusa a Hunter Biden, hijo de Joe Biden?

David Weiss, fiscal del distrito de Delaware, inició la investigación contra Hunter Biden en 2018, por los delitos de lavado de dinero, cabildeo para gobiernos extranjeros y otros. Cabe destacar que este fiscal fue designado por el entonces presidente Donald Trump.

El mes pasado se dio a conocer un acuerdo entre el joven Biden y el Departamento de Justicia, donde el hijo de Joe se declararía culpable de dos delitos menores para evadir una condena por posesión de armas cuando era adicto a las drogas.

|Reuters

La acusación contra Hunter se debe a que supuestamente no pagó 100 mil dólares en impuestos en 2018 y una suma igual en 2019, aunque su abogado afirmó que estaba al día en sus obligaciones fiscales.

Sobre la acusación del arma, el mismo hijo de Biden reveló ser adicto a las drogas y haber comprado un arma de fuego sin informar de su problema de adicciones, lo que lo habría dejado descalificado para poseerla.

¿Cuál es el acuerdo de Hunter Biden y el fiscal?

Hunter Biden llegó a un acuerdo con la justicia, donde se declararía culpable de dos delitos menores, por lo que quedaría bajo libertad condicional en el tema de evasión de impuestos. En cuanto a posesión ilegal de un arma, solo entraría a un programa para comprobar que ya no consume drogas y que nunca más adquirirá una pistola a cambio de eliminar el delito de su historial.

Con información de agencias

