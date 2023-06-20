Hunter Biden, hijo del presidente de EU, se declarará culpable de tres cargos

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, se declarará culpable de tres cargos tras una investigación de la Fiscalía federal del estado de Delaware, después de llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Los cargos son dos delitos fiscales menores, y también llegará a un acuerdo sobre un cargo de delito grave con armas, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.

El arreglo judicial de la Fiscalía federal de Delaware abunda en una libertad condicional para el hijo del presidente de la Unión Americana por las acusaciones de fraude fiscal, según dos fuentes citadas por la cadena NBC.

El abogado de Hunter Biden, Chris Clark, aseguró en un mensaje al mismo medio estadounidense que considera que está resuelta esta investigación con la llegada de este acuerdo.

BREAKING | NBC News: Federal charges have been filed against Hunter Biden in a case involving taxes and gun possession charge, he is expected to plead guilty to the tax charges only. He is expected to get pre-trial diversion for the gun charge.



More to come. — Tom Winter (@Tom_Winter) June 20, 2023

“Con el anuncio de dos arreglos entre mi cliente, Hunter Biden, y la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, comprendo que la investigación de cinco años contra Hunter está resuelta”, aseveró el letrado.

¿De qué acusaron a Hunter Biden?

Hunter Biden tiene dos acusaciones de delito menor por no presentar los pagos de impuestos correspondientes antes de su fecha de vencimiento. Además, tiene un cargo “por arma de fuego”, aseveró su abogado, el cual será objeto de un acuerdo antes de un juicio y no entra en su declaración de culpabilidad, afirmó el defensor del hijo de Joe Biden.

El acuerdo es alcanzado por el fiscal David Weiss, nombrado en 2018 por el entonces presidente Donald Trump. Desde ese entonces arrancó una investigación de fiscales federales, agentes del FBI y del Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos contra Hunter Biden.

Chris Clark, attorney for Hunter Biden, told @NBCNews in a statement: “With the announcement of two agreements between my client, Hunter Biden, and the Unites States Attorney’s Office for the District of Delaware, it is my understanding that the five-year investigation into… — TODAY (@TODAYshow) June 20, 2023

Otros problemas legales de Hunter Biden

En 2019, el hijo mayor de Joe Biden recibió una demanda de paternidad. Lunden Roberts dio a luz a una niña en agosto de 2018, fruto de una relación con Hunter Biden, quien negó ser el padre, porque no “recordaba” haber tenido intimidad con Roberts.

En sus memorias, el también abogado de 53 años de edad alegó que no recordaba ser el padre de la niña debido a que en ese entonces padecía un severo alcoholismo, drogadicción y sostuvo diversos encuentros sexuales casuales debido a un divorcio desordenado.

En 2020, Hunter Biden aceptó la paternidad debido a una prueba de ADN que lo confirmaba y comenzó a pagar manutención de forma mensual. Sin embargo, en septiembre de 2022, el hijo del presidente solicitó a un juez que redujera dicha cifra, ya que sostuvo que sus ingresos habían bajado. Por este motivo, debió acudir a una audiencia en mayo pasado.