El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a generar críticas en redes sociales luego de que en un video defendiera que los ingresos que percibe como legislador y aseguró que, una vez que la ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales, los recursos dejan de pertenecerle. En su grabación, el legislador oficialista calificó como “ignorantes” a quienes le reclaman que viva del erario público y equiparó el pago de contribuciones al Estado con comprar un café.

El impresentable Noroña es un vividor del erario



"Cuando pagas impuestos deja de ser tu dinero", dice pic.twitter.com/8gogUe69Kd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 26, 2026

“Son unos ignorantes. En el momento... tú le dices al comerciante: ‘ten, date la gran vida con mi dinero’, pues si le estás comprando un té, un café, azúcar, aceite, no es tu dinero; en el momento que pagas deja de ser tu dinero. En el momento que pagas tus impuestos, deja de ser tu dinero, y que el dinero sea de origen público o privado es insustancial, porque la gente se lo recibe legítimamente a cambio de su trabajo”, afirmó Gerardo Fernández Noroña.

El error conceptual de Fernández Noroña sobre los impuestos y el dinero público

Las declaraciones del senador evidencian un profundo desconocimiento sobre la naturaleza jurídica, económica y fiscal de los impuestos y del presupuesto público. A diferencia de una compra en un comercio privado —donde existe un intercambio voluntario de un bien o servicio entre particulares y el dinero pasa a ser patrimonio exclusivo del vendedor—, los impuestos son contribuciones obligatorias que los ciudadanos aportan para financiar el funcionamiento del Estado, los servicios públicos, la infraestructura y las remuneraciones de los servidores públicos.

Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) volvió a protagonizar un momento de tensión en el aeropuerto, donde fue increpado por un ciudadano. Sin embargo, quien llamó la atención fue su pareja, luego de responder a los reclamos mostrando el dedo medio.⁣

⁣

El episodio quedó… pic.twitter.com/Hs8dWQgTgd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Por mandato constitucional y principios básicos de hacienda pública, los recursos que integran el erario nunca se convierten en propiedad privada de los funcionarios ni pierden su carácter de dinero público. Precisamente porque los salarios de legisladores como Gerardo Fernández Noroña provienen de las contribuciones de los pagadores de impuestos, los servidores públicos están sujetos a principios de rendición de cuentas, transparencia, austeridad y escrutinio ciudadano, sin que el origen público de su sueldo resulte “insustancial”.

Lejos de reconocer esa obligación de rendición de cuentas frente a quienes financian el Presupuesto de Egresos, Fernández Noroña cerró su mensaje retando a sus críticos a competir por una curul en el Senado: “Mi trabajo es de legislador. ¿Les parece muy fácil? Pues a ver, háganlo. Primero logren que los elijan. A ver, háganlo. Quiero verlos que puedan lograr llegar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados o ya de menos de regidor. A ver, háganlo a ver si es cierto que es tan sencillo. Pues háganlo. Si es regalado y es toda madre, es la gran vida, pues háganlo”.