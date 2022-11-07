Qué autos no circulan HOY lunes 7 de noviembre en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula de este lunes 7 de noviembre de 2022 aplica entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). En caso de no respetar las medidas establecidas en el programa, los conductores pueden hacerse acreedores a una multa de tránsito, por lo que sugiere verificar qué autos no circulan hoy.

Este lunes no circulan los autos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2.

En caso de no respetar el Hoy No Circula de este lunes 7 de noviembre, el conductor podrá hacerse acreedor a multa de tránsito por violar las restricciones vehiculares, la cual es de casi dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las medidas impuestas en el programa Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula es una medida que se aplica cuando se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022

Martes 8 de noviembre: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Miércoles 9 de noviembre: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 10 de noviembre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 11 de noviembre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/QeGD0PRHFl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 30, 2022

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó un portal en el que con solo ingresar el número de holograma y el último dígito de la placa, es posible saber si un auto circula hoy.

La página del Hoy No Circula arroja los resultados para cada vehículo y da a conocer qué días de los siguientes seis meses descansa el vehículo.