¿Qué carreras se impartirán en la nueva escuela de la UNAM en CDMX?

La Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, formalizó la creación de un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en la zona suroriente de la capital.

El proyecto, diseñado para albergar a una población de hasta 20 mil estudiantes, busca ampliar de forma significativa la matrícula y descentralizar la oferta de educación superior en una región históricamente afectada por el rezago de infraestructura universitaria.

Esta iniciativa representa la expansión más importante de infraestructura educativa de la UNAM en el Valle de México desde la creación de las unidades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en la década de los setenta.

Oferta académica en la nueva escuela de la UNAM

El diseño curricular de la nueva ENES Suroriente contempla impartir programas de estudio pertinentes y de alta demanda orientados a atender las necesidades específicas de desarrollo de la demarcación. Entre las licenciaturas clave confirmadas destacan:

Medicina



Ciencia de Datos



Nanotecnología



Programas en ecología y medio ambiente, diseñados expresamente para responder a las



Con esta oferta, la institución busca dotar a las nuevas generaciones de herramientas técnicas y científicas con un fuerte impacto en su entorno local, manteniendo al mismo tiempo los estándares de proyección nacional e internacional que caracterizan a la universidad.

