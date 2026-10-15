Confirman NUEVO plantel de la UNAM en CDMX: ¿dónde estará ubicado y cuántos estudiantes aceptará?

¡Es oficial! En la Ciudad de México (CDMX) se construirá un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con la información confirmada por las autoridades.

Los primeros detalles del plantel fueron anunicados este miércoles 14 de septiembre, pero se está en espera de que las mismas autoridades universitarias y del gobierno capitalino den más datos de la nueva escuela.

Lo que debes saber del nuevo plantel de la UNAM en CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció la creación de una nueva escuela de la UNAM en la capital.

Durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX, explicó que la construcción de esta escuela se dio en acuerdo con Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM.

Aunque por ahora no se precisó si el próximo plantel será para alumnos de nivel medio superior o licenciatura, pero la información del nivel sería anunciada más adelante.

La constucción del plantel estará a cargo del gobierno de la ciudad, mientras que será la UNAM la encargada de equiparla y operarla.

¿Dónde estará ubicado la nueva escuela de la UNAM en CDMX?

La nueva escuela de la UNAM estará ubicada al suroriente de la CDMX, pero hasta este miércoles no se precisó con exactitud la alcaldía y colonia en la que comezará la construcción.

"En acuerdo con el rector, por primera vez en más de 50 años, construiremos un gran plantel, otro gran plantel de la UNAM, en el suroriente de la Ciudad de México", informó Clara Brugada.

Anuncian capacidad para nuevo plantel de la UNAM en CDMX

Se tiene previsto que la capacidad del próxomo plantel de la Universiad Nacional Autónoma de México sea de 20 mil estudiantes.

La fecha exacta de la construcción y convocatoria para quienes deseen ingresar a esta escuela no fue anunciada este día, pero las autoridades educativas serán las encargadas de detallar lo correspondiente al ingreso.

También se tiene previsto la construcción de tres nuevas universidades públicas en distintas partes de la ciudad y cinco nuevas preparatorias.

"El gobierno de la ciudad va a construir este gran plantel para 20 mil estudiantes, por etapas y la UNAM por supuesto, lo va a equipar y lo va a operar. Para ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos", anunció la Jefa de Gobierno.

