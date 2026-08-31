Que no te corten la línea: Celulares que deben registrarse antes del 15 de septiembre; fecha límite, requisitos y todo lo que debes saber

No te quedes incomunicado. Si quieres evitar la suspensión de llamadas, mensajes de texto y otros servicios, los usuarios deben realizar el registro de celulares en México antes del próximo 15 de septiembre 2026, pero ¿cuáles son las líneas que deben vincularse antes de la primera quincena?

¿Qué celulares deben registrarse antes del 15 de septiembre de 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que los celulares que deben cumplir con el registró de línea en México son todos aquellos que terminen el número "2" , siendo el 15 de septiembre 2026 la fecha límite para cumplir con el trámite.

El registro deben cumplirlo todos los celulares de prepago, mientas que los números telefónicos que cuentan con un plan son dados de alta de forma automática.

¿Hay prórroga si se te va la fecha? El plazo para hacer el registro en México

La respuesta es sí. Si no alcanzas a registrar tu celular en México antes de la fecha límite, existe una prórroga de 72 horas para poder cumplir con este trámite. En caso de no cumplir con el tiempo establecido, perderás tu línea y algunos servicios.

¿Qué pasa si no registro mi celular antes de la fecha límite?

En caso de no registrar tu número de celular antes de la fecha límite y la prórroga, los usuarios dejarán de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre y cuando no exista una conexión a alguna red Wi-Fi.

Además, los usuarios podrían perder el accesos a bancos, redes sociales y otras aplicaciones de la vida diaria que requieran un código enviado al SMS.

Tu número de toda la vida sigue esperándote. 🫵



Entra al portal de tu compañía, vincula tu línea y vuelve a disfrutar de todos tus servicios. 🛜📲https://t.co/VUdmsZUVEZ 🔗#YoRegistro pic.twitter.com/8y8v5bYZuo — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

Pasos para recuperar el servicio de mi celular en México

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

¿Todavía tienes dudas sobre el proceso para vincular tu línea si termina en 1️⃣?



Marca al 079, disponible las 24 horas del día o escríbenos a:

dudasvinculacion@crt.gob.mx



Recuerda que tienes hasta el 31 de agosto para vincularte. ⏱️🗓️#YoRegistro pic.twitter.com/MbjQVx36kI — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 28, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

