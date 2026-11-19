Un robo en San Ángel Inn, Ciudad de México destapó lo que tanto coraje da en la capital: presuntos ladrones con antecedentes operando en la calle. En la alcadía Álvaro Obregón, varios sujetos entraron a la casa de un hombre de 81 años, lo amenazaron y escaparon con un reloj de 400 mil pesos.

Reloj de 400 mil pesos y hasta una peluca se llevaron

Todo ocurrió en las calles General Marcial Lazcano y Reyna. Ahí, el adulto mayor contó a los policías que el grupo entró a su casa y lo intimidó para llevarse sus cosas.

El botín llama la atención por caro y raro: además del reloj valuado en 400 mil pesos, tomaron dos celulares, una identificación oficial, una tarjeta bancaria, una bolsa y un perfume de marca reconocida. De paso, también cargaron con otra bolsa negra y una peluca del mismo color.

#Importante | Derivado de un reporte por el delito de #RoboACasaHabitación en la @AlcaldiaAO, de la @SSC_CDMX, en coordinación con monitoristas del #C2Poniente, detuvieron a tres hombres, probables responsables de ingresar a un domicilio en la #ColoniaSanÁngelInn y amenazar a un… pic.twitter.com/iafyNmhjx8 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 19, 2026

El C2 Poniente alertó a policías de la SSC, quienes rastrearon y alcanzaron calles adelante a tres de los probables responsables. Al notar a los agentes, intentaron huir saltando bardas de varios inmuebles, pero cayeron y sufrieron lesiones leves. En la revisión, los oficiales hallaron todos los objetos y el dueño los reconoció.

El colmo: dos ya habían pisado la cárcel

A petición del afectado, los policías detuvieron a los hombres de 25, 33 y 42 años, les informaron sus derechos y los presentaron con lo recuperado ante el Ministerio Público.

Lo más indignante salió al cruzar sus datos. El detenido de 25 años suma un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino en 2020 por delitos contra la salud. Pero el de 33 años se pasa: acumula tres ingresos, dos por robo agravado en pandilla en 2014 y 2016, y otro por delitos contra la salud en 2022. Ahora esa instancia definirá su situación jurídica.