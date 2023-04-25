Guaidó acusa que Colombia lo expulsó; Gustavo Petro responde que entró de manera inapropiada

El Ministerio de Exteriores de Colombia confirmó que expulsaron al opositor venezonalo Juan Guaidó porque llegó a Bogotá “de manera irregular”.

La cancillería colombiana indicó que condujeron a Guidó al aeropuerto El Dorado, el principal del país, para corroborar que saliera de Colombia con destino a Estados Unidos, durante la noche del lunes 24 de abril.

El gobierno de Colombia aclaró que Juan Guaidó partió a Estados Unidos en un vuelo comercial y no en un avión del estado como se especuló en un principio.

Comunicado de prensa | En horas de la tarde @MigracionCol condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a EE.UU, durante la noche 👇 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 25, 2023

Juan Guaidó acusa de amenazas contra él y su familia

Durante la mañana de este martes 25 de abril, Juan Guaidó llegó a Miami, Estados Unidos, después de haber sido expulsado de Colombia, durante su arribo acusó de abandonar el país latinoamericano por las amenazas que recibió contra él y su familia por parte de Nicolás Maduro.

“Después de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia", compartió el opositor veenzolano en su cuenta de Twitter.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

En el video detalló que “las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando”.

Guaidó aseguró que llegó a Colombia por invitación del canciller Álvaro Leyva para acudir a una cumbre que alentaría nuevas conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición.

Sin embargo, Leyva negó haber hecho dicha invitación y reiteró que el opositor venezolano ingresó a Bogotá de manera inapropiada, por lo que no podía permanecer en el país, porque “en Colombia se cumple la ley”.

Petro reacciona a la expulsión de Juan Guaidó de Colombia

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó que Juan Guaidó entró de manera ilegal al país, que si él hubiera entrado con su pasaporte y pedido asilo político, se le hubiera concedido.

En cambio, el gobierno colombiano le ofreció un permiso de tránsito, “no se le deportó de regreso a su país, y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país”, expresó Petro en sus redes sociales.