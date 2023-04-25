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Guaidó acusa que Colombia lo expulsó; Gustavo Petro responde que entró de manera inapropiada

El opositor venezolano Juan Guaidó acusó que las amenazas de Maduro llegaron a Colombia y por eso fue expulsado; Petro respondió que ingresó inapropiadamente.

Colombia expulsa al oposito venezolano Juan Guaidó
|Getty Images

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

El Ministerio de Exteriores de Colombia confirmó que expulsaron al opositor venezonalo Juan Guaidó porque llegó a Bogotá “de manera irregular”.

La cancillería colombiana indicó que condujeron a Guidó al aeropuerto El Dorado, el principal del país, para corroborar que saliera de Colombia con destino a Estados Unidos, durante la noche del lunes 24 de abril.

El gobierno de Colombia aclaró que Juan Guaidó partió a Estados Unidos en un vuelo comercial y no en un avión del estado como se especuló en un principio.

Juan Guaidó acusa de amenazas contra él y su familia

Durante la mañana de este martes 25 de abril, Juan Guaidó llegó a Miami, Estados Unidos, después de haber sido expulsado de Colombia, durante su arribo acusó de abandonar el país latinoamericano por las amenazas que recibió contra él y su familia por parte de Nicolás Maduro.

“Después de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia", compartió el opositor veenzolano en su cuenta de Twitter.

En el video detalló que “las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando”.

Guaidó aseguró que llegó a Colombia por invitación del canciller Álvaro Leyva para acudir a una cumbre que alentaría nuevas conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición.

Sin embargo, Leyva negó haber hecho dicha invitación y reiteró que el opositor venezolano ingresó a Bogotá de manera inapropiada, por lo que no podía permanecer en el país, porque “en Colombia se cumple la ley”.

Petro reacciona a la expulsión de Juan Guaidó de Colombia

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó que Juan Guaidó entró de manera ilegal al país, que si él hubiera entrado con su pasaporte y pedido asilo político, se le hubiera concedido.

En cambio, el gobierno colombiano le ofreció un permiso de tránsito, “no se le deportó de regreso a su país, y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país”, expresó Petro en sus redes sociales.