Con la llegada del Día de Muertos 2023 también se aproxima Halloween, una de las tradiciones favoritas en México porque chicos y grandes salen a las calles a pedir la famosa “calaverita”, un momento increíble en donde los más pequeños y hasta las mascotas portan su disfraz favorito para pedir dulces, pero, ¿cuál es el origen de este hábito?

La razón por la que se pide calaverita en México

Aunque la tradición de pedir “calaverita” tiene orígenes inciertos, se cree que este hábito viene desde la “caridad funeraria”, cuando se acostumbraba a otorgar limosna a los pobres durante los funerales.

Algunos historiadores también hablan sobre la época de la colonia en México, donde a muchos trabajadores pedían a sus patrones calaveritas para poder llevarlas a las ofrendas para sus muertos.

Se dice que en aquel entonces, los alfeñiques ya adornaban los altares en la casa de los patrones, por eso los trabajadores pedían calaveritas, para tener algo que llevar al cementerio y ofrecerlo como ofrenda a sus difuntos.

Recordemos que durante las fiestas de Halloween se pensaba que la línea que separaba el mundo de los vivos y el de los espíritus se diluía, lo que les permitía entrar al plano terrenal. Mientras que en México, el Día de Muertos es una celebración para rendir culto a nuestros muertos y difuntos.

Se aproxima el Día de Muertos.|ICM/SRE

¿Qué día se pide calaverita en México?

Pese a que sus inicios son desconocidos, lo cierto es que hoy en día pedir “calaverita” es una tradición de millones de niños mexicanos que salen a las calles acompañados por sus padres, tíos o mascotas para buscar dulces, comida o hasta dinero entre los comercios y casas de la ciudad.

La tradición de pedir calaverita, que es muy famosa en Estados Unidos, se debe realizar cada 31 de octubre, que es cuando se celebra Halloween; sin embargo, en México se acostumbra ver a chicos y grande aun pidiendo golosina o comida en las calles durante el Día de Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre.